Ukraine từng tính bắt tay lực lượng Kurd tấn công quân Nga ở Syria?

Tổng cục Tình báo quân sự thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine năm ngoái đã vạch kế hoạch tấn công nhắm vào lực lượng Nga tại Syria.

Đây là thông tin mới được tờ The Washington Post công bố sau khi rà soát tài liệu mật của tình báo Mỹ bị rò rỉ lên mạng xã hội Discord. Tài liệu được tổng hợp dựa trên nguồn tình báo thu thập được tính đến ngày 23.1.

Kế hoạch của Ukraine là bắt tay với Các lực lượng Dân chủ Syria (SDF), một liên minh các nhóm vũ trang người Kurd, để tấn công lực lượng Nga tại Syria, buộc Moscow phải giảm bớt lực lượng khỏi Ukraine để tái bố trí đến Syria.

Các tài liệu cho thấy tình báo Ukraine đã lên kế hoạch tấn công các căn cứ, mục tiêu của Nga tại Syria bằng máy bay không người lái (UAV) và các hình thức tấn công khác, sao cho không để lộ sự dính líu của Kyiv.

Theo tài liệu, các sĩ quan tình báo Ukraine đã cân nhắc huấn luyện SDF để thực hiện tấn công. Đổi lại, SDF muốn được huấn luyện và cung cấp các hệ thống phòng không, và Ukraine phải đảm bảo giữ kín vai trò của SDF. Lãnh đạo của lực lượng này còn cấm tấn công vị trí của Nga tại các khu vực do người Kurd kiểm soát.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) tại Deir al-Zor (Syria), ngày 1.5.2018 REUTERS

Các cơ sở được phòng vệ nghiêm ngặt của Nga gần Damascus và bờ biển Syria được coi là giá trị nhất nhưng cũng khó tấn công nhất. Tiếp đến là các cơ sở hạ tầng dầu khí liên quan Nga tại miền trung Syria và các vị trí của nhóm quân sự tư nhân Wagner.



Nga duy trì lực lượng quân sự tại Syria và giúp đỡ chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad giữ quyền lực trong cuộc nội chiến. Năm ngoái, Nga được cho là đã rút bớt lực lượng khỏi nơi này để đưa sang Ukraine nên có khả năng Kyiv đánh giá rằng động thái này khiến Moscow bị bọc lộ điểm yếu.

Đến tháng 11.2022, tình báo Ukraine thừa nhận một số hạn chế về hậu cần trong kế hoạch này. Một tháng sau, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho hoãn kế hoạch mà không rõ lý do. Tuy nhiên, các tài liệu cho rằng có thể ông Zelensky ra quyết định trên do sức ép từ Mỹ, do Ukraine hạn chế nguồn lực UAV và cũng có thể do khả năng thành công của nhiệm vụ không cao.

Một yếu tố khác được cho là vì sự thành công của các chiến dịch tấn công phá hoại tại Nga và vùng do Nga kiểm soát tại Ukraine. Việc thực hiện nhiệm vụ tại những nơi đó có nhiều điểm thuận lợi hơn so với tại Syria. Ukraine đến nay không công khai thừa nhận đứng sau các vụ tấn công trong lãnh thổ Nga.