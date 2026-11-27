Tàu hộ vệ Merkury bị tấn công ngoài khơi bờ biển Libya trong hình ảnh được đưa ra hôm 23.11 ẢNH: AP

Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha hôm 26.11 cho biết nước này không hề có ý định mở rộng cuộc chiến với Nga sang tận bờ biển Libya ở Bắc Phi thông qua việc tấn công hai tàu Nga ở ngoài khơi thành phố Benghazi.

Viết trên X, Ngoại trưởng Ukraine cho biết ông đã gọi điện cho người đồng cấp Libya Al-Taher Al-Baour để giải thích rằng "không có hành động nào của Ukraine nhắm vào Libya hay người dân Libya, mà mọi hành động chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự của Nga đang trực tiếp phục vụ cuộc chiến của Nga".

"Chúng tôi không có ý định mở rộng cuộc chiến sang Libya hay bất kỳ quốc gia nào khác", ông viết thêm.

Hôm 23.11, Ukraine đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công nhắm vào hai tàu của Nga ở ngoài khơi Libya, trong đó tàu hộ vệ Merkury bị đánh chìm, theo AFP.

Tàu hàng MV Angara của Nga bị tấn công ngoài khơi Libya ẢNH: AP

Sau vụ việc, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmityr Peskov cho biết "đối phương tiếp tục các nỗ lực tấn công. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt". Ông khẳng định Nga vẫn sẽ tiến hành những đòn tập kích mạnh nhằm vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine, theo TASS.

Trong bài viết trên X, Ngoại trưởng Sybiha "tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn của Ukraine đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Libya, cũng như đối với các nỗ lực tái thống nhất đất nước này".

Sự việc này đã làm dấy lên những lo ngại về các hệ lụy chính trị và an ninh có thể xảy ra tại Libya, quốc gia hiện bị chia cắt giữa chính phủ được Liên Hiệp Quốc công nhận ở Tripoli và phe đối lập tại Benghazi.

Lực lượng quân sự miền đông này do tướng Khalifa Haftar đứng đầu. Nhân vật này duy trì mối quan hệ quân sự và chiến lược chặt chẽ với Nga.

Tripoli đã yêu cầu Kyiv đưa ra lời giải thích sau vụ tấn công, đồng thời phủ nhận mọi thỏa thuận với Ukraine, trong bối cảnh xuất hiện những đồn đoán về khả năng chính quyền Tripoli có liên quan đến các chiến dịch mà Kyiv đã lên tiếng nhận trách nhiệm.

Chính quyền đối lập ở miền đông đã kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế về sự hiện diện được cho là của quân đội Ukraine tại Libya.

Phái bộ Liên Hiệp Quốc tại Libya cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc đối với vụ tấn công này, đồng thời kêu gọi mở một cuộc điều tra độc lập và yêu cầu tôn trọng chủ quyền của Libya.