Ukraine vừa nỗ lực ngoại giao vừa mở mặt trận mới

Trước thềm các cuộc họp quan trọng của G7 và EU, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nỗ lực tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, giữa lúc xung đột với Nga đã bước sang tháng thứ 10. "Chúng tôi liên tục làm việc với các đối tác", ông Zelensky nói trong video đăng tải đêm 11.12, cho biết ông mong đợi "những kết quả quan trọng" từ các cuộc họp tuần này, theo Reuters.

Theo tuyên bố từ Nhà Trắng, trong cuộc điện đàm ngày 11.12, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nhấn mạnh với ông Zelensky rằng Mỹ sẽ ưu tiên tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine thông qua các khoản hỗ trợ an ninh. Mới đây, Mỹ đã công bố khoản viện trợ mới trị giá 275 triệu USD, qua đó Washington sẽ cung cấp vũ khí chống máy bay không người lái cho Kyiv.

Trong cuộc điện đàm cùng ngày giữa ông Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, hai bên đã thảo luận việc làm thế nào để "thống nhất lập trường" trước các cuộc họp của G7 và EU, theo The New York Times. Cuộc điện đàm "rất ý nghĩa" kéo dài hơn một tiếng và theo ông Zelensky, chủ nhân Điện Elysee ủng hộ kế hoạch hòa bình của Kyiv.

Ông Zelensky cũng đã nói chuyện với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ về việc củng cố thỏa thuận ngũ cốc mà Ankara đứng ra dàn xếp. Ông Erdogan đã nổi lên với tư cách trung gian thúc đẩy đối thoại giữa Nga và Ukraine, đưa quan chức ngoại giao hàng đầu của hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Hôm 11.12, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi nhanh chóng chấm dứt xung đột.

Trong ngày 12.12, ngoại trưởng các nước EU nhóm họp để thảo luận về gói trừng phạt thứ 9 của liên minh đối với Nga về vấn đề Ukraine, cũng như về khoản hỗ trợ vũ khí bổ sung trị giá 2 tỉ euro cho Kyiv. Cùng ngày, lãnh đạo các nước G7 tham gia cuộc họp trực truyến về Ukraine với sự chủ trì của Thủ tướng Đức Olaf Scholz.





Mặt trận mới

Trên thực địa, quân đội Ukraine mới đây đã pháo kích thành phố Melitopol, mở ra một mặt trận mới trong cuộc chiến giành lại lãnh thổ đang rất khốc liệt. Hãng tin TASS dẫn lời một quan chức thân Nga tại khu vực nói Ukraine đã sử dụng hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong vụ tấn công, làm 2 người thiệt mạng và 10 người bị thương.

Cuộc tấn công đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của vũ khí tầm xa đối với Ukraine sau khi họ giành lại thành phố Kherson hồi giữa tháng 11, theo The New York Times. Việc lực lượng Moscow rút từ bờ đông sang bờ tây sông Dnipro đã tạo điều kiện để Ukraine sử dụng các loại pháo tầm xa, bao gồm HIMARS do Mỹ cung cấp, để tấn công các mục tiêu sâu bên trong vùng lãnh thổ nằm giữa bờ tây con sông và biển Azov. Khu vực này, bao gồm thành phố Melitopol, vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Nga.

Cập nhật tình hình chiến sự ngày 12.12, quân đội Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga nhằm vào 4 khu vực ở tỉnh Donetsk và 8 khu vực ở tỉnh Luhansk giáp ranh. Nga cũng đã thực hiện hơn 60 cuộc tấn công rốc két nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự ở Kherson, theo quân đội Ukraine.

Tình báo quốc phòng Anh cùng ngày cho biết Nga có thể vẫn theo đuổi mục tiêu kiểm soát toàn bộ các tỉnh của Ukraine mà họ đã sáp nhập, trong đó ưu tiên tiến công ở Donetsk. Tuy nhiên, Nga hiện ít có khả năng đạt được mục tiêu này vì lực lượng trên bộ của họ khó có thể thúc đẩy các cuộc hành quân trong vài tháng tới.