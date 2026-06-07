Sự kiện nằm trong chương trình Vườn ươm tài năng điện ảnh - HCMC Short Form Film Lab, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ II - năm 2026. Workshop giới thiệu xu hướng làm phim hiện nay cũng như cách ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển, sản xuất các dự án phim ngắn.

Tại workshop, diễn giả Vũ Duy Hưng, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực làm phim AI, giới thiệu những công nghệ mới trong làm phim và ứng dụng thực tiễn. Anh nhấn mạnh: "AI không thay thế nhà sáng tạo, AI thay thế những nhà sáng tạo không dùng AI" và nhận định trong tương lai gần, việc sử dụng các công cụ AI là một kỹ năng quan trọng mà các nhà làm phim phải nắm giữ.

Nhà làm phim AI Vũ Duy Hưng chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng AI trong phát triển dự án phim ngắn Ảnh: T.C

Ngoài workshop, chương trình Vườn ươm tài năng điện ảnh - HCMC Short Form Film Lab cũng công bố danh sách 12 dự án bước vào vòng chung khảo, đồng thời giới thiệu đội ngũ hướng dẫn đồng hành và hội đồng ban giám khảo chuyên môn.

Đây là một trong những hoạt động khởi đầu Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ II - năm 2026 diễn ra từ ngày 6 - 8.6. Đại diện ban tổ chức, NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết Liên hoan phim ngắn TP.HCM lần thứ II trở lại với nhiều điểm mới, hoạt động đa dạng: các diễn đàn đào tạo ngắn, trao đổi nghề nghiệp, các hoạt động workshop, làm việc với các chuyên gia từ Hà Nội và TP.HCM, trình chiếu phim, giao lưu với nhà làm phim trẻ…

"Liên hoan năm nay có lượng phim lớn hơn trước rất nhiều. Chủ đề phim cũng bao quát trên rất nhiều nội dung của đời sống xã hội", NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy cho biết.

Diễn viên - NSX Mai Thu Huyền cùng các khách mời, nhà làm phim trẻ tại sự kiện Ảnh: T.C

NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, phát biểu tại sự kiện Ảnh: T.C



