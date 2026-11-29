Ung thư máu là nhóm bệnh ác tính bắt nguồn từ các tế bào tạo máu hoặc hệ bạch huyết, ảnh hưởng đến máu, tủy xương và hệ miễn dịch.

Bệnh có thể làm rối loạn quá trình sản xuất, phát triển và hoạt động của các tế bào máu, khiến cơ thể suy giảm khả năng chống nhiễm trùng, vận chuyển oxy và kiểm soát chảy máu.

Trong vài thập kỷ qua, tỷ lệ sống và chất lượng cuộc sống của người mắc ung thư máu đã được cải thiện đáng kể ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Tiếp xúc hóa chất có làm tăng nguy cơ mắc bệnh?

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện ý kiến cho rằng việc thường xuyên tiếp xúc với hóa chất trong quá trình tẩy, nhuộm tóc có thể làm tăng nguy cơ ung thư máu. Tuy nhiên, đến nay, các nghiên cứu khoa học vẫn chưa đưa ra kết luận thống nhất về mối liên quan này.

Theo Viện Ung thư Quốc gia Mỹ (NCI), một số nghiên cứu từng ghi nhận mối liên quan giữa việc sử dụng thuốc nhuộm tóc cá nhân với nguy cơ mắc một số bệnh ung thư máu, như bệnh bạch cầu và u lympho không Hodgkin. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu khác không tìm thấy mối liên quan đáng kể.

Phần lớn trường hợp ung thư máu không xác định được nguyên nhân cụ thể. Các nhà khoa học cho rằng bệnh có thể bắt đầu khi xảy ra đột biến ADN trong tế bào máu, khiến những tế bào này phát triển và tích tụ mất kiểm soát.

Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư máu gồm yếu tố di truyền, tiền sử gia đình mắc bệnh, tiếp xúc với bức xạ ion hóa và một số hóa chất độc hại.

Người bệnh nên duy trì liên hệ với đội ngũ y tế, tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và các nhóm cộng đồng, đồng thời chủ động cập nhật những phương pháp điều trị mới ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Trong đó, benzen là hóa chất đã được xác định có khả năng gây ung thư, đặc biệt liên quan đến bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML). Ngoài ra, phơi nhiễm chất độc da cam, một số thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và hóa chất công nghiệp cũng được nghiên cứu về mối liên quan với các bệnh ung thư máu, với mức độ bằng chứng khác nhau tùy từng chất và loại bệnh.

Phần lớn người mắc ung thư máu không có yếu tố phơi nhiễm cụ thể được xác định. Do đó, không nên mặc định một thói quen sinh hoạt hoặc một lần tiếp xúc với hóa chất là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh.

Triệu chứng gợi ý ung thư máu

Ung thư máu có thể gây ra nhiều triệu chứng khác nhau, tùy thuộc vào loại bệnh, mức độ tiến triển và tình trạng sức khỏe của người bệnh. Một số dấu hiệu có thể gặp gồm:

Sốt hoặc ớn lạnh kéo dài.

Mệt mỏi, suy nhược dai dẳng.

Sụt cân không rõ nguyên nhân.

Đổ mồ hôi ban đêm.

Đau xương hoặc đau khớp.

Đau bụng hoặc bụng chướng, sưng to.

Thường xuyên bị nhiễm trùng.

Khó thở.

Ngứa da hoặc nổi ban trên da.

Hạch bạch huyết sưng to ở cổ, nách hoặc bẹn.

Dễ xuất hiện vết bầm tím không rõ nguyên nhân.

Có những triệu chứng trên không đồng nghĩa chắc chắn mắc ung thư. Do đó, người dân nên chủ động đi khám để được đánh giá y tế nếu cảm thấy sức khỏe có điều bất thường nhằm xác định đúng nguyên nhân.