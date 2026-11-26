Bà Jill McNutt, thạc sĩ khoa học - chuyên gia dinh dưỡng tại Mỹ, cho biết không có loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể ngăn ngừa ung thư. Tuy nhiên, chế độ ăn giàu thực phẩm có nguồn gốc thực vật như ngũ cốc nguyên hạt, rau củ, trái cây, các loại đậu, quả hạch và hạt có thể góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh.

Dưới đây là 4 nhóm thực phẩm giàu dưỡng chất các chuyên gia khuyên nên bổ sung vào chế độ ăn, theo Eating Well.

Nam việt quất, rau lá xanh đậm, rau họ cải và trái cây họ cam quýt giàu dưỡng chất, góp phần giảm nguy cơ mắc ung thư ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Trái cây họ cam quýt

Cam, bưởi, chanh vàng, chanh xanh và quýt là những loại trái cây họ cam quýt có thể được bổ sung vào món salad, ngũ cốc hoặc các món bánh trong những tháng mùa đông. Thạc sĩ giáo dục - chuyên gia dinh dưỡng Hillary Wright (Mỹ), cho biết đây là những loại trái cây cung cấp chất xơ, vitamin C cùng các hợp chất chống oxy hóa, chống viêm có nguồn gốc thực vật gọi là flavonoid. Một số nghiên cứu cho thấy flavonoid có tiềm năng mang lại tác dụng bảo vệ tế bào.

Một phân tích tổng hợp gồm 24 nghiên cứu quan sát với hơn 1 triệu người tham gia ghi nhận việc ăn nhiều trái cây họ cam quýt có liên quan đến nguy cơ ung thư đại trực tràng thấp hơn.

Tuy nhiên, kết quả này chưa chứng minh cam quýt trực tiếp ngăn ngừa ung thư. Các yếu tố khác như chế độ ăn và lối sống cũng có thể ảnh hưởng đến nguy cơ mắc bệnh.

Rau lá xanh đậm

Các loại rau lá xanh đậm như rau bina, cải xoăn, cải rổ, cải cầu vồng và xà lách romaine cung cấp carotenoid, folate cùng các vitamin A, C và K.

Bác sĩ Lucy M. De La Cruz, Trưởng khoa Phẫu thuật Vú và Giám đốc Trung tâm Sức khỏe Vú Betty Lou Ourisman, Bệnh viện Đại học MedStar Georgetown (Mỹ), cho biết những loại rau này có liên quan đến tỷ lệ mắc một số bệnh ung thư thấp hơn và tuổi thọ cao hơn nói chung, phần lớn nhờ lợi ích đối với sức khỏe tim mạch.

Rau lá xanh cũng chứa nhiều hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, góp phần tạo nên lợi ích của chế độ ăn giàu thực phẩm có nguồn gốc thực vật.

Các chuyên gia lưu ý nên kết hợp rau củ, trái cây trong một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh để góp phần giảm nguy cơ mắc ung thư ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Quả nam việt quất

Nam việt quất giàu polyphenol - nhóm hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và hỗ trợ giảm viêm.

Theo chuyên gia dinh McNutt, những hợp chất này đang được nghiên cứu về tiềm năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương và hỗ trợ duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Có thể dùng nam việt quất để làm nước sốt, thêm vào salad, ép lấy nước hoặc kết hợp với các loại trái cây khác để làm sinh tố. Tuy nhiên, nên chú ý lượng đường bổ sung trong các sản phẩm nước ép, nước sốt hoặc chế phẩm từ loại quả này.

Rau họ cải

Bông cải xanh, cải xoăn, bắp cải và cải Brussels là những loại rau họ cải giàu chất xơ, vitamin, carotenoid và các hợp chất thực vật chứa lưu huỳnh gọi là glucosinolate.

Trong quá trình chế biến, nhai và tiêu hóa, glucosinolate có thể được phân giải thành các hợp chất hoạt tính sinh học, trong đó có sulforaphane. Hợp chất này được nghiên cứu về tiềm năng bảo vệ tế bào và tác dụng chống ung thư.

Một số nghiên cứu quan sát ghi nhận việc ăn nhiều rau họ cải có liên quan đến nguy cơ ung thư đại tràng thấp hơn. Tuy nhiên, kết quả giữa các nghiên cứu chưa hoàn toàn thống nhất và chưa đủ để khẳng định nhóm rau này có tác dụng trực tiếp phòng ngừa ung thư.