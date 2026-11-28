Duy trì những thói quen tích cực vào buổi sáng có thể tạo ra những thay đổi đáng kể đối với sức khỏe và sinh hoạt hằng ngày, theo tờ The Independent (Anh).

Ông Dan Lawrence, huấn luyện viên thể lực tại Anh, khuyên mọi người nên bắt đầu từ những việc đơn giản, không cần tập luyện quá sức hay thay đổi toàn bộ lối sống. Kiên trì thực hiện trong khoảng 4 tuần có thể giúp cơ thể thích nghi và cảm nhận sự khác biệt.

Uống nước vào buổi sáng giúp bù lại lượng nước đã mất, hỗ trợ sự tỉnh táo và hoạt động thể chất ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Dành 10 phút vận động cơ thể

Ông Lawrence khuyên nên dành khoảng 10 phút tập luyện vào buổi sáng. Việc này giúp tránh tình trạng những công việc phát sinh trong ngày khiến kế hoạch vận động buổi tối bị gián đoạn.

Bạn có thể đi bộ nhanh, nhảy dây hoặc thực hiện một số động tác giãn cơ. Những hoạt động này giúp tăng nhịp tim, thúc đẩy tuần hoàn máu và làm nóng cơ bắp sau nhiều giờ nghỉ ngơi.

Vận động khớp trước khi bắt đầu ngày mới

Nếu chưa muốn tập luyện ngay sau khi thức dậy, bạn có thể bắt đầu bằng những động tác vận động khớp nhẹ nhàng.

Theo ông Lawrence, các bài tập này giúp tăng lưu lượng máu, cải thiện độ linh hoạt của khớp và kích hoạt cơ bắp. Nhờ đó, cơ thể có thể thích nghi tốt hơn trước những hoạt động trong ngày.

Một động tác đơn giản là chống 2 tay và đầu gối xuống sàn, sau đó xoay thân người sang 2 bên. Thực hiện khoảng 10 lần rồi đổi bên.

Với động tác khác, bạn quỳ xuống, duỗi một chân sang bên rồi nhẹ nhàng đẩy hông về trước và sau trong khoảng 60 giây. Sau đó đổi chân và tiếp tục.

Dành ít nhất 5 phút ngoài trời

Một thói quen khác được ông Lawrence khuyến khích là dành ít nhất 5 phút tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên sau khi thức dậy.

Ánh sáng buổi sáng đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh đồng hồ sinh học, giúp cơ thể nhận biết thời điểm bắt đầu ngày mới. Điều này góp phần điều hòa chu kỳ thức - ngủ, hỗ trợ giấc ngủ ban đêm và duy trì sự tỉnh táo ban ngày.

Bạn không nhất thiết phải thực hiện một hoạt động thể chất ngoài trời. Đi bộ quanh nhà, tưới cây hoặc ngồi thư giãn ngoài ban công cũng là những lựa chọn phù hợp.

Uống nước sau khi thức dậy

Sau nhiều giờ ngủ, cơ thể vẫn mất nước qua hơi thở và mồ hôi. Vì vậy, uống nước vào buổi sáng là thói quen hữu ích để bù lại lượng nước đã mất.

Ông Lawrence gợi ý uống khoảng 500 - 750 ml nước trong vòng 30 phút sau khi thức dậy. Theo ông, thói quen này có thể giúp mọi người cảm thấy dễ chịu và tỉnh táo hơn.

Với người thường xuyên vận động, ông cũng đề cập đến việc bổ sung các chất điện giải như natri, kali, magiê và canxi.

Tuy nhiên, lượng nước cần uống không giống nhau ở tất cả mọi người mà phụ thuộc vào thể trạng, chế độ ăn, thời tiết và mức độ hoạt động thể chất. Người khỏe mạnh thông thường cũng không nhất thiết phải bổ sung nước điện giải mỗi sáng.

Thay vì bắt đầu ngày mới bằng cà phê hoặc dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, bạn có thể uống nước, vận động nhẹ và tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên.

Những thay đổi nhỏ, nếu được duy trì đều đặn, có thể giúp hình thành nhịp sinh hoạt lành mạnh và tạo nền tảng tốt hơn cho một ngày năng động.