Chú H.D.Đ (53 tuổi, TP.HCM) có thói quen bỏ bữa sáng hơn 20 năm, mỗi sáng chỉ uống một ly cà phê đen.

Ban đầu, chú nghĩ những cơn đau bụng là do đau dạ dày nên chỉ uống thuốc mà không đi khám. Tuy nhiên, khi cơn đau xuất hiện bất thường, lặp lại và kéo dài, đau lan ra sau lưng, chú đi siêu âm mới phát hiện sỏi mật.

"Tôi hay bị đau lúc 2 - 5 giờ sáng, hễ tối ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ là khuya sẽ đau; tới mức không thở được, đứng, nằm hay ngồi cũng không xong", chú Đ. nói.

Sỏi mật là bệnh lý có thể phòng ngừa một phần thông qua việc điều chỉnh lối sống và chế độ dinh dưỡng ẢNH: NVCC

Vì sao bỏ bữa sáng hoặc nhịn ăn kéo dài có thể liên quan đến sự hình thành sỏi mật?

Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Đức Tâm, Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), cho biết túi mật nằm ở mặt dưới gan, có chức năng dự trữ, cô đặc và tống xuất dịch mật xuống tá tràng, hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt là chất béo.

Dịch mật do gan sản xuất liên tục, chứa cholesterol, muối mật, phospholipid và bilirubin. Khi sự cân bằng giữa các thành phần này bị rối loạn, các tinh thể cholesterol hoặc sắc tố mật có thể kết tụ, lâu ngày hình thành sỏi.

Theo bác sĩ Tâm, bỏ bữa sáng thường xuyên hoặc nhịn ăn kéo dài có thể góp phần làm tăng nguy cơ sỏi mật qua một số cơ chế:

Giảm co bóp và tống xuất dịch mật: Khi thức ăn, đặc biệt là chất béo, đi vào ruột non, hormone cholecystokinin (CCK) được tiết ra, kích thích túi mật co bóp và đưa dịch mật xuống tá tràng.

Ngược lại, khi nhịn ăn kéo dài, kích thích tiết CCK giảm, túi mật ít co bóp, khiến dịch mật lưu lại lâu hơn. Tình trạng ứ trệ này kéo dài tạo điều kiện thuận lợi cho cholesterol kết tinh và hình thành sỏi.

Tăng nguy cơ kết tinh cholesterol: Ở một số người, dịch mật vốn đã chứa lượng cholesterol cao. Khi kết hợp với sự mất cân bằng giữa cholesterol, muối mật và phospholipid, cholesterol dễ kết tinh hơn. Các tinh thể nhỏ có thể kết tụ thành bùn mật, sau đó phát triển thành sỏi.

Thay đổi chuyển hóa khi giảm cân nhanh: Một số người bỏ bữa sáng để giảm cân hoặc áp dụng chế độ ăn kiêng quá mức. Khi cân nặng giảm quá nhanh, cơ thể huy động nhiều cholesterol từ mô mỡ, đồng thời túi mật có thể co bóp kém hơn, làm tăng nguy cơ hình thành sỏi cholesterol.

"Bỏ bữa sáng không đồng nghĩa chắc chắn sẽ mắc sỏi mật, nhưng là một yếu tố nguy cơ cần lưu ý. Vì vấn đề không đơn thuần nằm ở việc bỏ một bữa ăn, mà là tình trạng nhịn ăn kéo dài, ăn uống không điều độ và những thay đổi chuyển hóa đi kèm", bác sĩ Đức Tâm nhấn mạnh.

Người ăn ít chất xơ, thường ăn các thực phẩm giàu chất béo bão hòa cần chú ý nguy cơ hình thành sỏi mật ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Những ai có nguy cơ mắc sỏi mật cao hơn?

Theo bác sĩ Tâm, sỏi mật hình thành do nhiều yếu tố phối hợp, có thể chia thành hai nhóm chính:

Chế độ ăn uống và sinh hoạt:

Thường xuyên bỏ bữa, nhịn ăn kéo dài, ăn uống thất thường.

Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, thức ăn chiên rán, nhiều đường và tinh bột tinh chế.

Ăn ít rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu chất xơ.

Thừa cân, béo phì, đặc biệt là béo bụng.

Giảm cân quá nhanh, cấp tốc hoặc áp dụng chế độ ăn kiêng quá nghiêm ngặt.

Ít vận động thể lực.

Cơ địa và bệnh lý:

Nữ giới, đặc biệt khi có ảnh hưởng của estrogen.

Người lớn tuổi.

Người có tiền sử gia đình mắc bệnh sỏi mật.

Người mắc tiểu đường, hội chứng chuyển hóa hoặc rối loạn lipid máu.

Người mắc bệnh gan mạn tính, xơ gan hoặc một số bệnh lý về máu gây tăng phá hủy hồng cầu.

Người có tiền sử phẫu thuật giảm cân hoặc giảm cân nhanh.

Đặc biệt, nhân viên văn phòng, người làm việc theo ca thường xuyên bỏ bữa; phụ nữ trung niên, người mang thai nhiều lần hoặc sử dụng estrogen kéo dài; người thừa cân, béo phì, mắc bệnh chuyển hóa và người đang giảm cân cấp tốc cần chú ý đến các yếu tố nguy cơ.

Người có tiền sử gia đình mắc sỏi mật hoặc từng được phát hiện bùn mật, sỏi mật cũng nên quan tâm đến việc phòng ngừa và theo dõi sức khỏe.