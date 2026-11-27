Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Đức Tâm, Khoa Ngoại Tổng quát, Bệnh viện đa khoa An Sinh (TP.HCM), với hệ thống gan mật, một bữa ăn cân đối, có chứa một lượng chất béo lành mạnh vừa phải sẽ kích thích ruột tiết hormone CCK, từ đó giúp túi mật co bóp và tống xuất dịch mật xuống tá tràng.

Bác sĩ gợi ý 4 nguyên tắc cơ bản giúp mọi người xây dựng bữa sáng hợp lý.

Bác sĩ khuyên mọi người nên ăn sáng đều đặn, ăn uống khoa học, duy trì cân nặng hợp lý và vận động mỗi ngày ẢNH: NHƯ QUYÊN

Nguyên tắc 1: Không nên bỏ bữa sáng thường xuyên

Sau một đêm ngủ dài, nên duy trì thói quen ăn sáng đều đặn, thay vì kéo dài thời gian nhịn ăn đến trưa hoặc chiều.

Có thể lựa chọn ăn sáng trong khoảng 1 - 2 giờ sau khi thức dậy, tùy theo giờ sinh hoạt và điều kiện làm việc. Điều quan trọng là duy trì giờ ăn tương đối ổn định, hạn chế nhịn ăn kéo dài.

Nguyên tắc 2: Bữa sáng cần có chất béo lành mạnh, với lượng vừa phải

Đây là điểm rất quan trọng đối với hoạt động của túi mật. Chất béo trong thức ăn kích thích tiết CCK, giúp túi mật co bóp và giải phóng dịch mật.

Có thể lựa chọn một lượng nhỏ dầu ô liu hoặc dầu thực vật phù hợp, cá, các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, một lượng vừa phải chất béo tự nhiên từ trứng hoặc sữa.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn càng nhiều chất béo thì túi mật càng hoạt động tốt. Việc tiêu thụ quá nhiều mỡ động vật, thức ăn chiên rán hoặc chất béo bão hòa không có lợi cho sức khỏe chuyển hóa và có thể làm khởi phát cơn đau ở người đã mắc sỏi mật.

Nguyên tắc 3: Bổ sung chất xơ, protein và carbohydrate phức hợp

Một bữa sáng tốt nên có sự cân đối giữa các nhóm dinh dưỡng:

Chất xơ: Rau xanh, trái cây, yến mạch, ngũ cốc nguyên hạt.

Protein: Trứng, cá, thịt nạc, sữa hoặc các loại đậu.

Carbohydrate phức hợp: Bánh mì nguyên cám, khoai lang, yến mạch hoặc các loại ngũ cốc ít tinh chế.

Chất béo lành mạnh: Một lượng vừa phải từ thực vật, cá và các loại hạt.

Chất xơ giúp cải thiện chuyển hóa và kiểm soát cân nặng; protein giúp duy trì khối cơ và cảm giác no; chất béo lành mạnh hỗ trợ hoạt động co bóp của túi mật.

Nguyên tắc 4: Ăn sáng vừa đủ, uống đủ nước và sinh hoạt khoa học

Không nên ăn quá no, đặc biệt là những người đã có sỏi mật và thường xuất hiện triệu chứng sau bữa ăn. Bên cạnh đó, cần hạn chế thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán và nước uống nhiều đường.

Cần đi khám khi đau bụng dữ dội hoặc kéo dài, sốt, rét run, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu hoặc nôn ói nhiều, vì đó có thể là cảnh báo biến chứng sỏi mật ẢNH MINH HỌA: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Một số thực đơn bữa sáng phù hợp

Bác sĩ Đức Tâm gợi ý một vài món ăn dưới đây cho bữa sáng:

Phở gà: Có tinh bột, protein từ thịt gà và rau thơm. Nên chọn thịt nạc, hạn chế uống nước dùng.

Yến mạch, sữa chua và trái cây, ăn cùng các loại hạt: Bổ sung chất xơ, protein và một lượng chất béo lành mạnh.

Bánh mì nguyên cám, trứng và một ít quả bơ: Cung cấp carbohydrate phức hợp, protein và chất béo không bão hòa.

Khoai lang, trứng luộc và sữa ít béo: Dễ chuẩn bị, có chất xơ, protein và năng lượng phù hợp cho buổi sáng.

"Đừng xem bữa sáng là bữa ăn có thể dễ dàng bỏ qua. Hãy tập thói quen ăn sáng đều đặn, ăn đủ chất, không nhịn ăn kéo dài và không giảm cân cấp tốc. Nếu có thừa cân, béo phì, hãy giảm cân từ từ bằng chế độ dinh dưỡng khoa học và vận động thường xuyên. Đặc biệt, những người đã được chẩn đoán có sỏi mật cần được bác sĩ tư vấn chế độ ăn và hướng theo dõi phù hợp", bác sĩ Đức Tâm khuyên.