Uống nghệ và mật ong cùng lúc có an toàn không?

Hiệu quả từ những hoạt chất tự nhiên trong nghệ, mật ong

Giá trị y học của nghệ nằm ở curcumin - hợp chất tạo nên sắc vàng đặc trưng. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc bổ sung curcumin giúp giảm rõ rệt các cơn đau và tình trạng sưng khớp, hạ các chỉ số viêm trong máu và hỗ trợ cải thiện triệu chứng viêm loét đại tràng. Đáng chú ý, nghệ còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết thông qua việc giảm chỉ số glucose lúc đói và HbA1c ở người tiền tiểu đường hoặc tiểu đường tuýp 2, theo Health.

Song hành cùng nghệ, mật ong đóng vai trò là chất làm dịu tự nhiên cho đường hô hấp trên. Dược liệu này giúp giảm ho, xoa dịu vùng họng kích ứng và cải thiện sức khỏe răng miệng.

Dù chưa có bằng chứng khẳng định việc dùng chung sẽ vượt trội hoàn toàn so với dùng riêng rẽ, một nghiên cứu trong phòng thí nghiệm cho thấy curcumin khi kết hợp với mật ong có khả năng ức chế một số chủng vi khuẩn. Ngoài ra, mật ong đóng vai trò như một chất dẫn tự nhiên, giúp át vị đắng chát của nghệ.

Nghệ và mật ong ẢNH: CÁT ANH TẠO BỞI GMN

Sử dụng đúng cách và liều lượng

Người dùng có thể bổ sung nghệ và mật ong linh hoạt vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày:

Đa dạng hình thức: Từ dạng viên nang bổ sung, dạng hỗn hợp đến các công thức pha trà hay thức uống "sữa nghệ vàng",

Khuyến cáo liều dùng: Hiện chưa có liều tiêu chuẩn cho công thức phối hợp này. Các thử nghiệm lâm sàng thường ghi nhận ngưỡng 140 - 3.000 mg curcumin và tối đa 70 g mật ong mỗi ngày. Người dùng nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng các chế phẩm bổ sung liều cao.

Cảnh báo an toàn và nguy cơ tương tác thuốc

Dù là liệu pháp tự nhiên, các chuyên gia y tế khuyến cáo một số trường hợp cần thận trọng.

Tương tác thuốc nguy hiểm: Nghệ có thể phản ứng bất lợi với thuốc chống đông máu, thuốc tim mạch, thuốc kháng sinh, thuốc chống trầm cảm và thuốc điều trị ung thư. Trong khi đó, mật ong có thể làm chậm quá trình đông máu và làm tăng nồng độ thuốc chống co giật trong máu.

Trẻ dưới 1 tuổi: Tuyệt đối không cho sử dụng mật ong do nguy cơ ngộ độc vi khuẩn Clostridium botulinum đe dọa tính mạng.

Phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú: Không nên sử dụng nghệ vượt mức gia vị thông thường trong bữa ăn.

Người bệnh tiểu đường: Cần kiểm soát lượng mật ong nạp vào vì có thể làm tăng lượng đường trong máu.

Tác dụng phụ: Một số trường hợp có thể gặp phản ứng nhẹ như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy hoặc nổi mẩn dị ứng.