Usher sẽ có màn trình diễn dài hơn thường lệ tại Half Time Super Bowl năm nay

Buổi trình diễn được chờ đón

Chủ nhật tuần này - theo giờ địa phương, Usher sẽ xuất hiện trên sân khấu ca nhạc được xem nhiều nhất trong năm với màn trình diễn được nhiều người mong đợi trong giờ nghỉ giải lao Halft Time Super Bowl.

Usher trong cuộc họp báo cho Halft Time Super Bowl vào thứ năm The Hollywood Reporter

Nam nghệ sĩ 45 tuổi hứa hẹn mang đến sân khấu hành trình tái hiện sự nghiệp dài hơn 2 phút so với các buổi biểu diễn 13 phút thông thường của những năm trước.

Về khác biệt này, anh cho biết: "Tôi không thể giải thích tại sao, nhưng thật hạnh phúc là tôi có thể làm được và sản xuất nó. Đó là quyết định mang tính chiến lược và tôi đã thương lượng được với ban tổ chức".

Tuy vậy, giọng ca Crush cho biết việc dồn toàn bộ sự nghiệp của mình vào khoảng thời gian chỉ 15 phút là khá "khó khăn".

Usher đã phát hành album đầu tiên vào năm 1994 ở tuổi 16. Kể từ đó, anh đã bán được hơn 80 triệu đĩa trên toàn thế giới với các bản hit, có thể kể đến như U Make Me Wanna, Good Kisser và Love in This Club.

"Bật mí" nhiều hơn về sự kiện này, Usher xác nhận vẫn sẽ có một số khách mời bất ngờ theo truyền thống của sự kiện thường niên. 2 trong số đó đã được xác nhận là các nghệ sĩ đã từng cộng tác và có mối quan hệ gần gũi với anh, gồm Lil Jon và Ludacris.

Ngoài ra, anh cũng chia sẻ mình đã nhận được lời khuyên của Katy Perry – người có phần trình diễn sở hữu lượt xem nhiều thứ 2 trong lịch sử của Haft Time Superbowl, với hơn 121 triệu lượt xem vào năm 2015.

Usher chia sẻ đó là "khoảnh khắc mà tôi đã chuẩn bị trong suốt 30 năm qua" và "chắc chắn sẽ là một sự kiện lớn".

Năm ngoái, Rihanna đã lên sân khấu khiến đây trở thành chương trình nghỉ giữa hiệp được xem nhiều nhất từ trước đến nay với 121.017 triệu người xem.

Sự kiện này sẽ diễn ra trong giờ nghỉ giải lao của trận đấu lớn năm nay giữa 2 đội San Francisco 49ers và Kansas City Chiefs ở Las Vegas. Nó sẽ đánh dấu lần đầu tiên thành phố này đăng cai tổ chức Super Bowl. Usher gần đây cũng đã hoàn thành chuỗi đêm diễn cố định suốt 18 tháng qua tại địa điểm này.

Sự xuất hiện của Taylor Swift gây xôn xao

Tuần vừa qua, đã có nhiều đồn đoán rằng Taylor Swift, người đã nhận giải Grammy cho Album của năm, cũng sẽ có mặt tại trận đấu vào chủ nhật tuần này.

Điều đó là bởi cầu thủ của đội Chiefs, Travis Kelce, gần đây gây chú ý trong mối quan hệ với nữ ca sĩ. Được biết, cả 2 xuất hiện dày đặc cùng nhau cả ở The Eras Tour cũng như các trận đấu khác.

Nữ ca sĩ hiện có mặt tại Nhật Bản trong chặng thứ 2 của chuyến lưu diễn toàn cầu (sẽ kết thúc vào thứ bảy). Như vậy, cô vẫn còn đủ thời gian để "thoải mái" đến dự và theo dõi trận đấu.

Mẹ của Kelce, Donna, cho biết vào đầu tuần này: "Chúng tôi không biết liệu con bé có đến hay không". Travis cũng nói về sự tham dự của Swift: "Cô ấy chắc chắn là người hâm mộ số một của tôi lúc này. Tôi thích sự có mặt của cô ấy ở mọi trận đấu".

Taylor Swift thường có mặt tại các trận đấu để ủng hộ bạn trai The Independent

Chủ nhật tuần này cũng sẽ chứng kiến sự ra mắt của các đoạn trailer giới thiệu phim mới tại sự kiện này, bao gồm bom tấn Deadpool 3 và Twisters từ nhà làm phim Lee Isaac Chung từng rất thành công với Minari. Các chuyên gia đã ước tính một quảng cáo dài 30 giây giữa trận đấu sẽ có giá khoảng 7 triệu USD.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy sự quan tâm của người Mỹ với Super Bowl đã tăng 169% so với năm ngoái.

Roger Goodell - ủy viên của Liên đoàn Bóng bầu dục (NFL), cho biết: "Tôi nghĩ thật tuyệt khi Taylor Swift tham dự từ hàng ghế khán giả. Rõ ràng là nó sẽ tạo ra tiếng vang cho nhóm người hâm mộ trẻ tuổi, đặc biệt là phụ nữ, khi họ sẽ quan tâm xem tại sao cô ấy lại có mặt tại sự kiện lớn này. Ngoài mối quan hệ của cô ấy với Travis, Taylor còn là một người hâm mộ bóng bầu dục và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt vời".

Usher cũng cho biết vào tháng 11 năm ngoái rằng anh sẽ cố gắng mời Taylor Swift tham gia buổi diễn, nếu cô có mặt ở đó.