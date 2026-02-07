Ưu tiên cao phát triển quan hệ hữu nghị với Campuchia

Cùng đi với Tổng Bí thư trong chuyến thăm có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Sáng 6.2, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Tô Lâm đã được tổ chức trọng thể tại Hoàng cung. Cùng dự lễ đón có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Được sự ủy quyền của Quốc vương Campuchia Preah Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni, Samdech Techo Hun Sen đã chủ trì lễ đón chính thức.

Tăng cường gắn kết hai nền kinh tế

Sau lễ đón chính thức trọng thể tại Hoàng cung, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến với Samdech Techo Hun Sen.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Samdech Techo Hun Sen duyệt Đội danh dự Quân đội Hoàng gia Campuchia Ảnh: TTXVN

Tại cuộc hội kiến, Samdech Techo Hun Sen nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Campuchia ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng Bí thư và Đoàn thể hiện sự coi trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh đạo Việt Nam dành cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.

Chúc mừng thành công của Đại hội XIV và Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục được bầu chọn làm Tổng Bí thư, Samdech Techo Hun Sen đánh giá cao sự phát triển, nhất là về kinh tế - xã hội của Việt Nam; mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường mở cửa thị trường để gắn kết hai nền kinh tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Campuchia ngay sau Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh chuyến thăm có sự tham gia của nhiều lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội; bày tỏ xúc động và trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình, chu đáo mà Hoàng gia và nhân dân Campuchia dành cho Tổng Bí thư cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, thể hiện sinh động tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước, hai dân tộc.

Đánh giá cao những thành tựu to lớn mà nhân dân Campuchia đạt được trong những năm qua, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng dưới sự trị vì anh minh của Quốc vương Norodom Sihamoni, sự lãnh đạo của Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ và sự đồng lòng của nhân dân, Vương quốc Campuchia tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, xây dựng thành công đất nước hòa bình, hòa hợp, hợp tác và phát triển bền vững.

Hai bên cũng đã thông báo cho nhau mục tiêu, phương hướng phát triển để mỗi nước và ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào cùng phối hợp và phát triển.

Cũng trong sáng 6.2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến thăm Hoàng Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk tại Hoàng cung. Tổng Bí thư bày tỏ vinh dự được trở lại thăm Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni; trân trọng cảm ơn Hoàng Thái hậu đã dành thời gian tiếp Đoàn; chúc Hoàng Thái hậu mạnh khỏe, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển phồn vinh của Vương quốc Campuchia và tình hữu nghị giữa hai dân tộc.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư chân thành cảm ơn những tình cảm cao quý và sự giúp đỡ quý báu mà Hoàng gia và nhân dân Campuchia đã dành cho Việt Nam trong các giai đoạn lịch sử cũng như hiện nay.

Không bao giờ quên sự giúp đỡ của Việt Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 6.2, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia Heng Samrin.

Chủ tịch danh dự CPP Heng Samrin khẳng định nhân dân Campuchia không bao giờ quên sự giúp đỡ to lớn, chí nghĩa chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, cứu nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước hiện nay.

Tổng Bí thư Tô Lâm trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Heng Samrin đối với quan hệ Việt Nam - Campuchia trong suốt nhiều thập kỷ qua và tiếp tục là tấm gương và nguồn cảm hứng cho các thế hệ sau trong việc gìn giữ và phát huy mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.

Chiều 6.2, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đã tới dự lễ khởi công xây dựng Trường Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, tại Campuchia. Cùng dự có các Phó thủ tướng, Bộ trưởng, các nghị sĩ Thượng viện, Hạ viện và thành viên Chính phủ Hoàng gia Campuchia. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cùng dự.

Tối 6.2, tại Trụ sở Thượng viện Campuchia (thủ đô Phnom Penh), Samdech Techo Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện, chủ trì Quốc yến chào mừng Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và Campuchia.

Nhân dịp này, Samdech Techo Hun Sen bày tỏ cảm ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã thường xuyên dành sự ủng hộ, hỗ trợ để Vương quốc Campuchia có bước phát triển năng động, vững mạnh trên mọi lĩnh vực, ổn định xã hội trên phạm vi toàn quốc. Phát biểu đáp từ, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ xúc động về những tình cảm cao quý, thân thiết và những lời tốt đẹp về đất nước và nhân dân Việt Nam cũng như về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.

Tối 6.2, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Phnom Penh về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Vương quốc Campuchia; đồng chủ trì cuộc gặp cấp cao giữa Bộ Chính trị T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam và Ban Thường vụ T.Ư Đảng Nhân dân Campuchia, và đồng chủ trì cuộc gặp giữa ba Người đứng đầu ba Đảng Việt Nam - Campuchia - Lào tại Campuchia.