Ưu tiên chính sách cho người lao động có thu nhập thấp

Ngày 1.1.1997, tỉnh Bình Dương được tái lập (chia tách tỉnh Sông Bé thành Bình Dương, Bình Phước) với 4 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm TX.Thủ Dầu Một và 3 huyện: Tân Uyên, Bến Cát, Thuận An.

Đến cuối tháng 8.1999, Chính phủ quyết định thành lập thêm 3 huyện: Dĩ An, Dầu Tiếng, Phú Giáo thuộc Bình Dương. Sau nhiều lần tiếp theo điều chỉnh về địa giới, đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, đến nay Bình Dương đã có 9 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 3 thành phố, 2 thị xã, 4 huyện với 91 đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, TP.Thủ Dầu Một là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của tỉnh, được công nhận đô thị loại 1 vào năm 2017. Thành phố Dĩ An và Thuận An được thành lập năm 2020. Hiện Bình Dương đang lập đề án thành lập thêm 2 thành phố trực thuộc tỉnh là TP.Bến Cát và TP.Tân Uyên.

“Xuất khẩu” khu công nghiệp

Ông Võ Văn Minh cho biết xuyên suốt trong quá trình 25 năm tái lập và phát triển là tập thể lãnh đạo tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ luôn nêu cao tinh thần đổi mới sáng tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, trách nhiệm và luôn chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư… Những việc này đã tạo giá trị rất lớn, được nhà đầu tư đánh giá cao.

Theo ông Minh, từ sau khi tái lập, từ một tỉnh thuần nông, nông nghiệp chiếm ưu thế trong tỷ trọng nền kinh tế, Bình Dương đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, hình thành các khu đô thị mới và đặc biệt phát triển các khu công nghiệp (KCN) đã hình thành trước đó như KCN Bình Đường, Sóng Thần 1, 2, Việt Nam - Singapore 1… Đến nay, Bình Dương đã có 29 KCN, trong đó có 27 KCN đi vào hoạt động với diện tích 12.670 ha (diện tích cho thuê trên đạt 87,4%) và 12 cụm công nghiệp với diện tích 789,91 ha (diện tích cho thuê đạt khoảng 67,4%).





Đáng chú ý, hiện nay các doanh nghiệp lớn của Bình Dương chuyên đầu tư xây dựng, phát triển các KCN như Becamex IDC, VSIP đã vươn tầm ra ngoài tỉnh, “xuất khẩu” các KCN cho các tỉnh thành trong cả nước như: Becamex Bình Phước, VSIP Hải Phòng, VSIP Bắc Ninh, VSIP Quảng Ngãi, VSIP Hải Dương, VSIP Nghệ An, Becamex - VSIP Bình Định và hiện tại KCN Becamex - VSIP Bình Thuận đã được chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể… Trong năm 2022 Bình Dương sẽ tiếp tục hình thành thêm các KCN trong tỉnh như: KCN Cây Trường, VSIP 3, KCN Nam Tân Uyên mở rộng…

Người lao động được quan tâm

Theo ông Võ Văn Minh, Bình Dương hiện có trên 55.000 doanh nghiệp, đóng góp 10% vào giá trị xuất khẩu của cả nước. “Trong thời gian tới Bình Dương tập trung thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng các cấp, phấn đấu tăng trưởng bình quân 8%. Đặc biệt là Bình Dương tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch vừa phục hồi, phát triển sản xuất đồng thời ưu tiên các chính sách an sinh xã hội, các chính sách cho người lao động có thu nhập thấp…”, ông Minh nói.

Bình Dương cũng tiếp tục xây dựng các dự án giao thông kết nối vùng, ưu tiên phát triển các cảng sông, phấn đấu trở thành trung tâm logistics. Ông Võ Văn Minh

Cũng theo ông, Bình Dương sẽ tiếp tục thực hiện 4 chương trình đột phá của tỉnh, chuyển dịch cơ cấu tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ trong cơ cấu nền kinh tế như tăng các dịch vụ tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, logistics. Về công nghiệp, ông Minh cho biết hiện đang chiếm trên 60% tỷ trọng kinh tế của tỉnh, trong thời gian tới sẽ được đổi mới mạnh mẽ bằng cách thu hút, lựa chọn nhà đầu tư không gây ô nhiễm môi trường, ít thâm dụng lao động. Ông Minh khẳng định sẽ tiếp tục giữ vững thành quả Bình Dương không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới của T.Ư, đảm bảo hạ tầng kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục và xây dựng thêm hàng triệu căn nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp; đảm bảo mức lương cho người lao động sinh sống ổn định.