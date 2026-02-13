Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự TP.HCM, Cao Bằng, Quảng Trị

Văn Chung
13/02/2026 20:14 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu, miễn nhiệm nhân sự HĐND TP.HCM và tỉnh Cao Bằng, Quảng Trị.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh vừa ký ban hành 6 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kể từ ngày 6.2.2026.

Cùng đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Tuấn kể từ ngày 6.2.2026. Trước đó, ông Trần Văn Tuấn được điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự TP.HCM, Cao Bằng, Quảng Trị- Ảnh 1.

Phiên họp thứ 51 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

ẢNH: QUOCHOI.VN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Hà Nhật Lệ kể từ ngày 15.1.2026.

Phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị kể từ ngày 3.2.2026.

Nhiều dự luật quan trọng được điều chỉnh, bổ sung

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ký ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh chương trình lập pháp năm 2026.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự luật Thủ đô (sửa đổi) vào chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.

Điều chỉnh thời gian trình Quốc hội dự án nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế từ xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 sang kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và theo trình tự thủ tục, rút gọn.

Tách dự luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thương mại, luật Cạnh tranh, luật Quản lý ngoại thương, luật Điện lực, luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành 2 dự án: luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thương mại, luật Cạnh tranh, luật Quản lý ngoại thương, luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Điện lực và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị điều chỉnh dự luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Kinh doanh bất động sản thành dự luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét, thông qua từ kỳ họp thứ nhất sang kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI.

Điều chỉnh dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Nhà ở thành dự luật Nhà ở (sửa đổi) và điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét, thông qua từ kỳ họp thứ nhất sang kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Bổ sung dự luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và dự án luật Giao dịch hàng hóa phái sinh vào chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đưa ra khỏi chương trình lập pháp năm 2026 dự luật Thủ tục ban hành quyết định hành chính.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng ký nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị quyết 70/2025 quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030.

