Kinh tế

Vận hành thương mại toàn bộ nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II

Phạm Đức
Phạm Đức
07/04/2026 11:06 GMT+7

Từ 0 giờ ngày 7.4, tổ máy số 2 của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II chính thức vận hành thương mại, đánh dấu thời điểm toàn bộ dự án năng lượng FDI quy mô 2,2 tỉ USD đi vào hoạt động.

Trao đổi với PV Thanh Niên, một lãnh đạo Công ty TNHH Nhiệt điện Vũng Áng II (VAPCO) xác nhận tổ máy số 2 (công suất hơn 600 MW) đã hoàn tất các quy trình thử nghiệm kỹ thuật khắt khe, đảm bảo vận hành ổn định trước khi chính thức hòa lưới điện thương mại.

Tổ máy số 2 Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II chính thức vận hành thương mại từ 0 giờ ngày 7.4

Như vậy, sau gần 5 năm thi công (khởi công từ 2021), cả 2 tổ máy với tổng công suất hơn 1.300 MW đã hoàn thiện, sẵn sàng cung ứng nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia.

Đáng chú ý, đây là dự án sử dụng công nghệ lò hơi "trên siêu tới hạn" (USC), công nghệ hiện đại bậc nhất đối với các nhà máy nhiệt điện than tại Việt Nam hiện nay. Ưu điểm vượt trội của công nghệ này là tối ưu hóa hiệu suất, giảm thiểu tiêu hao nhiên liệu, từ đó cắt giảm đáng kể phát thải ra môi trường.

Ông Hoàng Trọng Bính, Phó tổng giám đốc VAPCO, cho hay sau thành công của tổ máy số 1 (vận hành từ tháng 7.2025), tổ máy số 2 tiếp tục đạt các thông số kỹ thuật và công suất tin cậy theo đúng hợp đồng mua bán điện.

Dự án Nhiệt điện Vũng Áng II được thực hiện theo hình thức BOT, là công trình năng lượng cấp quốc gia trọng điểm tại Khu kinh tế Vũng Áng (P.Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh). Khi đi vào vận hành toàn bộ, dự án không chỉ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng mà còn tạo việc làm cho hàng trăm lao động trình độ cao, thúc đẩy các dịch vụ vệ tinh và đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh Hà Tĩnh.

Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3: Tiếp tục hay dừng lại?

Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3: Tiếp tục hay dừng lại?

Dù nằm trong Quy hoạch điện 8 và đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 3 với quy mô 1.980 MW vẫn đang đứng trước những quyết định then chốt về 'số phận' sau nhiều năm đình trệ.

