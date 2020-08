11 phim Việt có Sơn Tùng M-TP, Hoàng Thùy Linh... đóng được chiếu trực tuyến

Việc phát sóng phim trực tuyến sẽ giúp mở rộng kho phim nội địa, đồng thời góp phần thỏa mãn nhu cầu thưởng thức nội dung của người dùng trong nước. Trước đây, T-Film Studio cũng đã mang đến cho người dùng mạng trực tuyến nhiều phim Việt đặc sắc, trong đó có thể kể đến 30 chưa phải Tết của Trường Giang.

Bộ phim 30 chưa phải Tết trụ vững trong bảng xếp hạng Top 10 những nội dung được xem nhiều nhất tại Việt Nam Ảnh: Chụp màn hình

Dưới đây là 11 bộ phim Việt sẽ được chiếu trực tuyến để phục vụ người xem cả nước trong tháng 8, gồm có:

1. Kế hoạch đổi chồng

Tiếng sét ái tình đã khiến Thu Dung (Hoàng Yến Chibi), Trọng Quân (Quang Đăng) yêu và cưới nhau khi cả hai còn rất trẻ. Nhưng mọi chuyện thay đổi khi tình cảm của Quân dần phai nhạt sau cuộc hôn nhân 1 năm giữa họ. Quân bắt đầu tìm mọi cách để Dung chủ động nói lời chia tay mình. Kế hoạch được vạch ra khi Quân gặp Khương (Trương Thanh Long) vốn là tay chơi khét tiếng và đào hoa. Quân sẽ trả Khương một số tiền lớn nếu như anh có thể khiến Dung ngoại tình để mình có cớ ly dị. Liệu Quân có đạt được ý định của mình và kết thúc cuộc hôn nhân trong êm đẹp? Còn Dung sẽ làm gì với kế hoạch đổi chồng hoàn hảo mà Quân dành cho cô?

Phát trực tuyến trên Netflix từ ngày 3.8. Diễn viên chính: Hoàng Yến Chibi, Quang Đăng...

2. Yêu em bất chấp

Yêu em bất chấp mang nội dung xoay quanh mối quan hệ nắm, buông thất thường của Minh Khôi (Hoài Lâm) và cô nàng bí ẩn Diệu Hiền (Ngọc Thanh Tâm). Khôi là một chàng sinh viên có ngoại hình xuề xòa, mê truyện tranh, tốt tính. Một lần vô tình cứu được cô nàng bí ẩn (Diệu Hiền) đang say khướt, cả hai bắt đầu bước vào mối quan hệ khó nắm bắt nhưng cũng đầy hấp lực. Cô gái có tính tình kỳ lạ, và ngoại hình ngổ ngáo ấy lại đúng như hình mẫu trong mơ mà Khôi từng vẽ trong hàng trăm câu truyện tranh của mình. Ngặt nỗi, mối quan hệ ấy luôn bị cản trở bởi một bí mật trong lòng Diệu Hiền, và cả sự khờ ngốc và nhút nhát của chàng sinh viên kiến trúc. Để rồi, một biến cố xảy ra, tưởng như họ có thể phải lìa xa nhau mãi mãi.

Phát trực tuyến từ ngày 3.8. Diễn viên chính: Ngọc Thanh Tâm, Hoài Lâm, Đàm Vĩnh Hưng, Trương Ngọc Ánh

3. Chơi thì chịu

Xoay quanh câu chuyện mang thai “ngoài ý muốn”, phim kể về chàng rể “hờ” phải về ở chung với người phụ nữ mà anh không hề mong muốn. Từ đó, những tình huống hài hước, và tình cảm cả hai nảy sinh! Chơi thì chịu là bộ phim nhẹ nhàng, sâu sắc giúp giới trẻ nhận thức được sức nặng của hai chữ trách nhiệm, cũng như sẽ là bài học giáo dục “tâm lý” giúp các bậc cha mẹ hiểu và đồng hành cùng những bước ngoặt hay những lần vấp ngã của con cái.

Phát trực tuyến từ ngày 3.8. Diễn viên chính: Trương Thế Vinh, Kim Tuyến...

4. Chí Phèo ngoại truyện

Nội dung phim Chí Phèo ngoại truyện kể về Na - một cô gái kém cả sắc lẫn tài được ví như Thị Nở sau khi biết anh trai qua đời, cô vẫn không tin rằng đó là một tai nạn tình cờ. Cô tình nguyện vào làm lao công trong văn phòng thám tử chuyên điều tra ngoại tình, với niềm tin mãnh liệt mình sẽ tìm ra được sự thật nhờ vào các kỹ năng học được. Trong một phi vụ điều tra, cô bất ngờ đụng độ Chí, tay anh chị khét tiếng lì lợm và bị hiểu nhầm là bạn gái "Chí Phèo". Cả hai trốn thoát nhưng lại vô tình phát hiện ra họ cùng đang điều tra về cái chết của anh trai Na.

Na và Chí quyết định kết hợp cùng nhau để vén lên bức màn của sự thật. Và đó là cuộc chiến không cân sức giữa một bên là những tay giang hồ với nhiều thế lực, còn một bên là cô nàng thám tử rắc rối kết hợp với chàng giang hồ đang muốn “được lương thiện” để thoát khỏi cái tên Chí Phèo mà thiên hạ đặt cho mình.

Phát trực tuyến từ ngày 10.8. Diễn viên chính: Kiều Minh Tuấn, Thu Trang, Tiến Luật...

5. Đời cho ta bao lần đôi mươi

Đời cho ta bao lần đôi mươi xoay quanh câu chuyện tình bạn thân thiết giữa 4 nhân vật: Mỹ Phương (Quỳnh Anh Shyn), Thanh Tân (Văn Anh), Lan Anh (Băng Di) và Bích Châu (Tú Vi). Họ đã ở bên nhau suốt từ khi còn bé cho đến tận khi về già. Tuy nhiên, trong khi Thanh Tân, Lan Anh và Bích Châu đều có cuộc sống khá bằng phẳng, sung túc cùng những mối tình đẹp như mơ thì Mỹ Phương lại kém may mắn hơn, sở hữu ngoại hình không được xinh đẹp và gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống.

Sau khi bị hội bạn thân “xúi dại” và bị chàng trai thứ 100 - cũng là người sếp điển trai Hoàng Tú (Trần Trung) từ chối, Mỹ Phương bị sét đánh nhập viện. Cô tỉnh dậy và cuộc sống của Mỹ Phương cùng nhóm bạn bị thay đổi một cách không thể ngờ đến.

Phát trực tuyến từ ngày 10.8. Diễn viên chính: Quỳnh Anh Shyn, Văn Anh, Băng Di, Tú Vi...

6. 4 năm 2 chàng 1 tình yêu

Bộ phim xoay quanh chuyện tình của Quỳnh, Tuấn và Thành. Tại một ngôi trường cấp ba, chàng thiếu gia Tuấn phải lòng cô bạn học dễ thương Quỳnh. Anh giở đủ ngón nghề để chinh phục trái tim người đẹp nhưng cô vẫn còn e dè. Cùng lúc đó, Quỳnh cũng bị theo đuổi bởi Thành, một nam sinh nhỏ tuổi hơn và quen biết cô từ trước. Biến cố xảy ra khiến một trong hai chàng trai biến mất, để rồi tái xuất đầy bí ẩn nhiều năm sau đó.

Phát trực tuyến từ ngày 10.8. Diễn viên chính: Harry Lu, Midu , Anh Tú, Ngọc Trai...

7. Găng tay đỏ

Găng tay đỏ là hành trình tìm lại chính mình của nữ sát thủ mang mật danh Số 7. Là đứa trẻ mồ côi từ thuở nhỏ, cô được đưa ra nước ngoài rồi trở thành công cụ giết người tàn bạo của một tổ chức sát thủ. Khi trở về Việt Nam nhận một nhiệm vụ thanh trừng, Số 7 tình cờ quen biết một chàng trai. Dần dần, cô học được nhiều bài học về con người - cuộc đời và muốn rũ bỏ quá khứ để trở thành người lương thiện.

Phát trực tuyến từ ngày 17.8. Diễn viên chính: Ninh Dương Lan Ngọc, Lâm Vĩnh Hải, Hiếu Nguyễn...

8. Ám ảnh

Bộ phim Ám ảnh là câu chuyện xoay quanh nhân vật Thư – một cô gái xuất thân từ chốn thôn quê, nhút nhát và kín tiếng. Nhưng sóng gió gia đình khiến Thư dần hình thành mong muốn phải thật giàu có và thành đạt. Cô trở nên thực tế đến thực dụng, lợi dụng một người yêu mình say đắm là Nam để đạt được những điều mình muốn. Rồi tới khi gặp Hoàng – một tay chơi có vẻ ngoài sành điệu, giàu có, Thư đã vội bám lấy với hy vọng đổi đời thật nhanh. Nhưng nhân tính không bằng trời tính, chính Hoàng đã đẩy Thư vào tình cảnh nghiệt ngã, và cô phải chịu quả báo từ mối quan hệ đó bằng chính mạng sống của mình.

Cái chết của Thư khiến mọi nghi vấn đổ dồn về phía Hoàng. Nhưng sự thật không đơn giản như vậy. Một tội ác khác ghê rợn hơn đã được ngụy tạo và che giấu sau cái chết ấy, biến tất cả những người có liên quan thành những con rối bị thao túng bởi sự ám ảnh từ quá khứ.

Phát trực tuyến từ ngày 17.8. Diễn viên chính: Hoàng Yến Chibi, Yaya Trương Nhi, Hiếu Nguyễn...

9. Yêu là phải xài chiêu

Chuyện phim xoay quanh chàng Ngốc to xác nhưng tính tình như đứa trẻ. Vì vậy, Ngốc thường xuyên bị nhóm thanh niên sống cùng khu phố chọc phá. Ngốc ở cùng một người chị gái. Hai chị em làm nghề cho thuê truyện tranh, tuy ít tiền vẫn đùm bọc yêu thương nhau. Ngốc xem chị như mẹ. Người chị không muốn lấy chồng, chỉ ở vậy để chăm sóc em trai. Mỗi lần em bị hiếp đáp, Chị Mẹ (cách Ngốc gọi chị gái) luôn kịp thời có mặt để "giải cứu" em. Bên cạnh Ngốc và chị gái còn có Anh Đẹp - ở trọ chung nhà với chị em Ngốc. Anh Đẹp như một người anh trai luôn chịu khó nghe Ngốc tâm sự.

Một ngày, không ai ngờ rằng Ngốc biết yêu. Người Ngốc yêu là An Châu - cô gái xinh đẹp, giỏi võ và cá tính. An Châu giải thoát Ngốc khỏi cảnh bị đám thanh niên trêu chọc. Thế nhưng, trớ trêu là Anh Đẹp và An Châu lại tình cờ gặp gỡ và bị "thần tình yêu" gõ cửa.

Phát trực tuyến từ ngày 17.8. Diễn viên chính: Thu Trang, La Thành, Khương Ngọc, Đại Nghĩa...

10. Chàng trai năm ấy

Phim Chàng trai năm ây là câu chuyện kể về Ngô Kiến Hà – nam diễn viên có tính tình rất nhí nhố, một “phi công trẻ” với ý định lái “máy bay bà già”. Phạm Quỳnh Băng – nữ phát thanh viên chuyên tư vấn tình yêu nhưng lại chưa bao giờ yêu. Sky – cô gái đến từ Hàn Quốc , người luôn có những câu tiếng Việt “khó đỡ” trong những tình huống nhạy cảm. Lâm – anh chàng quản lý lạnh lùng, khó hiểu và nổi tiếng tham tiền. Và dĩ nhiên tình bạn của bộ tứ “hoàn cảnh” ấy sẽ thiếu chất kết dính nếu không có Đình Phong - một ca sĩ trẻ đầy triển vọng đang trên đà nổi tiếng với đông đảo người hâm mộ.

Với đời sống của một ngôi sao đầy hào nhoáng nhưng cũng không thiếu những câu chuyện bi hài, Đình Phong luôn luôn có bộ tứ đi cùng anh trên khắp các chặng đường. Mỗi thành viên đều mang những cá tính cũng như số phận khác nhau. Kẻ biết quan tâm, người lạnh lùng và có cả kẻ chỉ chực chờ cơ hội để gom về thật nhiều lợi nhuận. Nhưng đó có phải là tất cả về họ hay chỉ là một bộ mặt khác của những người nổi tiếng?

Phát trực tuyến từ ngày 24.8. Diễn viên chính: Sơn Tùng M-TP, Hari Won, Hứa Vĩ Văn, Phạm Quỳnh Anh, Ngô Kiến Huy...

11. Thần tượng

Vì đam mê âm nhạc và ước mơ được một lần chạm vào thế giới nghệ thuật của người mẹ nên Trí quyết đi theo con đường nghệ thuật và trở thành một nhà sản xuất âm nhạc trong sự cấm cản của cha. Anh nuôi mơ ước đào tạo nên một thần tượng đích thực có thể lay động hàng triệu con tim khán giả bằng chính cảm xúc của mình trong giới showbiz nhiều hư ảo. Sự xuất hiện của Linh làm Trí quyết tâm. Anh thuyết phục cô trở thành ca sĩ trong kế hoạch của mình, cùng với hai người bạn đồng chí hướng: Nguyễn - giám đốc sáng tạo vô cùng trẻ con, hài hước và Long - một nhà quản lý nghệ sĩ kỳ cựu có cùng chung ước mơ tạo nên một thần tượng chân chính.

Bốn người thành lập công ty âm nhạc siêu nhỏ mang tên Metronome. Họ cùng nhau vượt qua những thử thách khắc nghiệt của thế giới showbiz với đam mê, sức mạnh của tình bạn và tình yêu trong sáng.

Phim phát trực tuyến từ ngày 24.8. Diễn viên chính: Harry Lu, Hoàng Thùy Linh, Ngô Kiến Huy, Hứa Vĩ Văn, Chí Tài...