Adele 'vẽ đường' cho Hoàng tử Harry và Meghan Markle ổn định cuộc sống tại Mỹ

Hồng Ngọc lần đầu công bố hình ảnh của cô sau 2 tuần gặp tai nạn bỏng nặng do nổ nồi xông hơi. Nữ ca sĩ quấn băng quanh ngực, thông báo sức khỏe đang dần ổn định.

Sau thời gian gây sốt màn ảnh nhỏ, Thế giới hôn nhân (tựa Anh: The World of the Married) đi đến hồi kết với nhiều tình tiết bi kịch cho mỗi nhân vật và đạt kỷ lục rating ở tập cuối.