Angelina Jolie thừa nhận đã đánh mất chính mình khi ly hôn Brad Pitt

Ba năm kể từ khi chia tay Brad Pitt, Angelina Jolie bắt đầu trải lòng về cuộc sống hậu ly hôn bên 6 người con. Mỹ nhân 44 tuổi thừa nhận bản thân đã trải qua nhiều cảm xúc hỗn độn, phức tạp sau đổ vỡ hôn nhân. “Tôi đã đánh mất bản thân một chút và không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu khi chúng tôi sắp kết thúc mối quan hệ. Đó là một khoảnh khắc khó lý giải. Hơn cả, tôi cảm nhận được một nỗi buồn sâu sắc và bản thân lúc ấy thực sự bị tổn thương”, minh tinh phim Tiên hắc ám bộc bạch với tạp chí Pháp.

Bên cạnh những áp lực tinh thần đè nén lên Angelina Jolie, nữ diễn viên cho biết thời điểm đó cô rất lo lắng cho sức khỏe của mình. Vượt qua chuỗi ngày khó khăn sau đổ vỡ, bà mẹ sáu con nhận ra nhiều điều tích cực trong cuộc sống và vực dậy chính mình, tiếp tục khám phá những niềm vui, thử thách mới. “Giờ tôi đã kiên cường hơn trước nhưng đó vẫn là khoảng thời gian thật khó khăn”, sao phim Kẻ trộm mộ nhớ lại.

Vượt qua những khó khăn của giai đoạn vừa ly hôn, Angelina Jolie nhận ra nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống ẢNH: SHUTTERSTOCK

Vợ cũ của tài tử loạt phim Ocean’s tiếp tục chia sẻ: “Đứng trước đổ vỡ, tôi phải nhìn nhận lại những lựa chọn của mình. Tôi thấy bản thân cần ở bên các con và không được vắng nhà liên tục”. Nữ diễn viên cũng cho biết điều cô lo lắng nhất là các con và bản thân luôn nỗ lực để thực sự trở thành tấm gương của chúng. Trong một cuộc phỏng vấn khác với tạp chí People, Angelina Jolie cũng cho biết chính các con là động lực tinh thần tuyệt vời để cô vượt qua nhiều khó khăn sau biến cố hôn nhân. “Tôi không biết định mệnh của mình là gì nhưng điều tôi tin chắc là bản thân đang trong giai đoạn chuyển tiếp, giống như đang trở về với con người thật sự của mình vậy”.

Đây là lần hiếm hoi Angelina Jolie chia sẻ về khoảng thời gian khó khăn sau ly hôn. Trước đó, Brad Pitt cũng từng lên tiếng về vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn của The New York Times. Theo tiết lộ của ông bố 6 con, sau tan vỡ, anh đã tìm kiếm sự giúp đỡ từ Alcoholic Anonymous - một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ những người nghiện rượu để thoát khỏi những trận say xỉn không kiểm soát. “Tôi đã cố gắng để cải thiện mọi thứ mà mình có thể làm, thế nên tôi quyết định bỏ rượu”, Brad Pitt kể lại.

Angelina Jolie bên con trai gốc Việt Pax Thiên và các chị em của cậu trong buổi quảng bá Tiên hắc ám 2 ở Los Angeles (Mỹ) ẢNH: GETTY

Thời gian gần đây, Angelina Jolie và cả chồng cũ đều liên tục xuất hiện trước công chúng với dự án mới. Nếu minh tinh sinh năm 1975 bận rộn với lịch trình quảng bá cho Maleficent: Mistress of Evil (Tiên hắc ám 2) - tác phẩm do cô đóng chính dự kiến ra rạp vào giữa tháng 10 này thì Brad Pitt vừa tái xuất màn ảnh rộng với hai phim điện ảnh mới nhất là Once Upon a Time in Hollywood và Ad Astra. Trong khi vợ cũ luôn xuất hiện bên cạnh các con tại nhiều sự kiện, Brad Pitt lại lẻ bóng mỗi lần hiện diện trước truyền thông.