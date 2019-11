Angelina Jolie và đoàn phim ‘The Eternals’ sơ tán vì phim trường có bom

Một người trong cuộc nói với tờ The Sun hôm 4.11 rằng: “Quả bom có thể đã ở đó trong nhiều thập kỷ, chưa được xử lý. Ai biết điều gì có thể xảy ra nếu nó bị kích nổ. Một số ngôi sao lớn trên thế giới đã có mặt ở đó, nhỡ có gì xảy ra thì không gì có thể cứu nổi. May mắn thay, các chuyên gia đã xử lý ổn thỏa”. Thông tin của The Sun cho biết thêm người hâm mộ địa phương hoảng loạn, còn đoàn phim phải tạm dừng việc sản xuất và đưa các diễn viên tới nơi sơ tán an toàn.