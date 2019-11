Bên kia cầu Kênh Tẻ

Nhưng cái sự mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ để nối Q.4 với Q.7 là một quyết sách khá táo bạo vào thời điểm những năm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước. Đây là dự án mở đường được làm theo kiểu “đổi đất lấy hạ tầng” đầu tiên tại TP.HCM, tức là ai đầu tư vào đường, thì sẽ được nhận được đất hai bên. Con đường này kéo dài 14 km tính từ cầu Kênh Tẻ đến Khu công nghiệp Hiệp Phước những năm ấy tốn không ít giấy mực của báo giới.

Trong 6 bản tư liệu tôi còn giữ lại ghi nhận vào thời điểm năm 2008, cho thấy một điều, đây là một năm có rất nhiều nhà đầu tư BĐS bị rơi vào tình trạng... ngắc ngoải. Ví dụ trong một bài phóng sự ngày 4.3.2008, có tựa đề Mua đất thời... giảm giá! có ghi lại: “Năm 2005, giá đất của dự án Him Lam nằm gần cầu Kênh Tẻ do công ty bán ra là 12 - 16 triệu đồng (tùy theo vị trí), sang năm 2007 có nơi thổi giá lên 25 - 30 triệu đồng. Nhưng nay thì bị... tụt lại, mỗi mét vuông rao bán phải giảm khoảng 2 - 3 triệu đồng”. Và ở đoạn kế tiếp, là nói về khu dân cư Trung Sơn, một dự án khá… đình đám thời ấy: “Một văn phòng môi giới cho biết họ nhận gửi hàng loạt khu đất thuộc tuyến đường 9A của khu dự án này, so với cách đó 2 tháng, tức là vào thời điểm trước Tết Nguyên đán, giá đã giảm 3 - 4 triệu đồng/m2”. Trong các bài viết khác cũng ghi nhận có dẫn chứng cụ thể về sự “thăng trầm” với đủ thứ dư vị đắng cay của bao nhiêu người lao vào kinh doanh đất. Nghĩa là, có thể đã có nhiều nhà đầu tư đã “chết” vào thời điểm ấy, ở một vùng đất dự án mênh mông nơi đây!