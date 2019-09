Bộ xương người trong núi lửa và sinh kế cư dân Óc Eo

TS Phạm Khánh Trung Kiên, Viện Nghiên cứu Đông Nam bộ, cho biết các hố khai quật tại kênh cổ Lung Lớn ghi nhận dấu vết cư trú ven bờ kênh của cư dân cổ Óc Eo. Đó là các cột gỗ thẳng hàng, một số có lỗ mộng để lắp ghép. Ông Kiên cho rằng nhiều khả năng chúng liên quan đến nhà sàn hay các công trình bằng gỗ. Cũng tại đây, các nhà khảo cổ đã phân tích vết tích các loài thực vật như lúa, bầu bí, đậu, hạt thực vật cùng với các loài động vật như trâu bò, hươu nai, chó, voi, rùa và cá. “Chúng cho thấy sinh kế của người Óc Eo”, ông Kiên nói.

Một nghiên cứu khác cũng đáng kể về văn hóa Óc Eo là việc dò lại hệ thống bàu nước và sông cổ qua ứng dụng công nghệ viễn thám. Nghiên cứu do nhóm tác giả đứng đầu là ông Nguyễn Quang Bắc, Viện Khoa học công nghệ Vinasa, thực hiện. Theo đó, ông Bắc và các cộng sự sử dụng công nghệ kết hợp với tư liệu mạng lưới bàu nước cổ do nhà nghiên cứu L.Malleret từng vẽ để định vị lại hệ thống cung cấp nước, sông ngòi ở Tây Nam bộ. Đặc biệt, các hệ thống bàu nước này luôn gắn với cư dân Óc Eo. Từ đó, không chỉ định vị được các địa điểm dân cư mà còn có thể so sánh và thấy biến động môi trường thiên nhiên qua các thời kỳ lịch sử.