Bức thư tình gửi văn hóa đại chúng của 2 đạo diễn 9X

Chúng ta có lẽ hơn một lần tò mò: Người nổi tiếng, nghệ sĩ mình ngưỡng mộ đang nghe hay xem gì? Hẳn ta cũng từng quyết định đọc một quyển sách hay xem bộ phim vì được ai đó giới thiệu một cách hào hứng, say mê. Và ta chắc sẽ lâng lâng vui sướng mỗi khi tìm được người cùng yêu thích một nghệ sĩ giống mình… Đó là những cảm hứng để chuỗi chương trình kết nối mọi người lại gần nhau thông qua những tương đồng về sở thích nghệ thuật ra đời, được phát trên kênh YouTube &NỐI lúc 20 giờ từ ngày 15.9, dự kiến 2 tập/mỗi tháng.

Ngoài YouTube, &NỐI sẽ phát hành vài đoạn ngắn hơn trên các mạng xã hội Instagram, Facebook và TikTok.

Hai đạo diễn Nguyễn Hồng Anh và Trần Hải Anh (phải)

Theo đạo diễn Trần Hải Anh (đang ở Pháp và tiếp tục ghi hình các nhân vật tại đây): “Về khách mời, chúng tôi hướng đến chọn người nổi tiếng hiểu biết về văn hóa, có thể chia sẻ một cách đầy cảm hứng. Ngoài ra, &NỐI cũng lưu tâm cân bằng giới tính khách mời”.

Hải Anh cho biết cả cô và Nguyễn Hồng Anh (ở Đức) rất mê xem những talkshow trên YouTube như Bar Stories, Dustin on the Go (của Dustin Phúc Nguyễn), Không cay không về (của Thùy Minh). Năm 2020, khi về định cư ở TP.HCM, cả hai quyết định cùng nhóm bạn thực hiện chương trình mình ấp ủ. Sau nhiều tháng chuẩn bị, với sự hỗ trợ của đối tác sáng tạo nhận diện Behalf Studio, &NỐI đã thành hình.

Chia sẻ để kết nối văn hóa

Dù chương trình chủ yếu dành cho khán giả Việt, nhưng để nội dung được đến với công chúng rộng rãi hơn, mỗi tập &NỐI có phụ đề tiếng Anh, tiếng Pháp cũng như phụ đề tiếng Việt dành cho người khiếm thính. Khách mời tập đầu tiên của &NỐI là MC Dustin Phúc Nguyễn.

Theo nhóm thực hiện, ở nước ngoài, cả hai theo dõi chương trình Bar Stories của Dustin Phúc Nguyễn để luôn có kết nối với nghệ sĩ Việt và cũng là cách để ôn tiếng Việt. “Ở châu Âu, Việt kiều không có nhiều cơ hội tiếp cận văn hóa Việt Nam cũng như người Việt, nên những chương trình trên YouTube rất quan trọng. Dustin là người tạo cảm hứng để chúng tôi tạo ra &NỐI nên cả hai đã mời anh cho tập đầu tiên”, Hải Anh nói và cho biết thêm: “Từ xa, thông qua kênh Dustin on the Go và mạng xã hội, biết Dustin là một người rất đam mê nghệ thuật, đọc sách và luôn ủng hộ, truyền cảm hứng cho người trẻ. Đây là những yếu tố quan trọng để cả hai chọn khách mời: tươi vui, đầy cảm hứng, mang đến cho người xem nhiều thông tin lý thú, hữu ích”.

Ngoài ra, như Hải Anh thổ lộ: “Anh Dustin chia sẻ ngày trước anh Thành Lộc (NSƯT Thành Lộc) cũng nhận lời tham gia tập đầu tiên của Bar Stories vì tin cậy Dustin. Và hôm nay Dustin cũng làm điều đó với chúng tôi. Cuộc sống tiếp nối như vòng tròn thật đẹp…”.

Trần Hải Anh là con của đạo diễn Việt Linh (hiện sống ở Pháp). Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế văn hóa ở Đại học Sorbonne, Trần Hải Anh tiếp tục quan tâm nghệ thuật kể chuyện qua nhiều hình thức khác nhau. Trong lúc chuẩn bị cho phim đầu tay, Hải Anh cùng một bạn họa sĩ Pháp sắp hoàn thành cuốn truyện tranh Sống, dự định ra mắt ở Pháp năm 2023 bởi nhà xuất bản Ankama. “Sau khi gặp Nguyễn Hồng Anh trong dự án Behind the scenes MV Đôi khi của Nodey và Suboi , chúng tôi đã quyết định cùng nhau tạo ra &NỐI”, đạo diễn trẻ sinh năm 1993 nói.

Nguyễn Hồng Anh (sinh năm 1992) được biết đến là nghệ sĩ thực hành cùng lúc hình ảnh động và nghệ thuật trình diễn. Cô đặc biệt quan tâm đến những tiếng nói nữ ít hiện diện, các giằng co thế hệ và văn hóa, cùng tính liên tầng của danh tính - những chủ đề gắn liền với cá nhân cô, một người queer (thuật ngữ nói đến sự đa dạng của các cộng đồng người: đồng tính, song tính, chuyển giới và cả những nhóm thiểu số như người toàn tính, người vô tính, người liên giới tính và nhiều nhóm khác) gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Đức.

Tại Việt Nam, thực hành của Hồng Anh không tách rời cộng đồng LGBTQ Sài Gòn. Cô là đạo diễn của phim ngắn Saigon Kiss, nhà sáng tạo nội dung của kênh YouTube Melon, và gần đây là người đã ghi hình các buổi trình diễn của những nghệ sĩ drag (được xem là một nét văn hóa độc đáo đi cùng với sự phát triển lịch sử cộng đồng) địa phương. Hiện Hồng Anh đang thực hiện một bộ phim về chuyển động queer với sự hỗ trợ từ quỹ của Hội đồng Anh Việt Nam.