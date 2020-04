Ca sĩ kỳ cựu người Mỹ qua đời vì Covid-19

“Anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch nhưng mọi chuyện dường như đang tiến triển tốt lên đôi chút và chúng tôi rất lạc quan”, người yêu của giọng ca 52 tuổi chia sẻ trước đó không lâu. Tuy nhiên, cuối cùng ông vẫn không thể qua khỏi. Hiện chưa rõ ngôi sao từng giành giải Grammy nhiễm virus này từ đâu.

Sau khi hay tin Adam Schlesinger qua đời vì Covid-19 nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời tiễn biệt đến người nghệ sĩ tài năng và chia buồn cùng gia đình ngôi sao xấu số. Tài tử Tom Hanks dành những lời có cánh để nói về người bạn vừa qua đời đồng thời bày tỏ: “Chúng tôi đã mất cậu ấy vì Covid-19, thực sự là một ngày buồn”. Adam Schlesinger từng viết ca khúc chủ đề trong phim That thing you do (1996) do Hanks làm đạo diễn và nhờ đó cố nghệ sĩ nhận được một đề cử Oscar.