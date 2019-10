Ca sĩ Ngọc Sơn xin lỗi về phát ngôn 'thế giới không ai làm được như tôi'

* Trong một lần ngồi ghế nóng, Ngọc Sơn từng nói rằng: “Tôi có thể đoán các nốt nhạc, điều này quốc tế chưa ai làm được”. Điều này liệu có cơ sở?

- Ca sĩ Ngọc Sơn: Có 6 bộ thăng và 7 nốt nhạc. Bạn nào theo Ngọc Sơn thì phải học thuộc cái này. Điều này hoàn toàn có cơ sở khoa học, nghĩa là phải học thuộc, phải đam mê mới làm được. Tuy nhiên, nếu câu nói của Ngọc Sơn có đụng chạm đến ai thì tôi xin lỗi. Ý của tôi chỉ muốn nhấn mạnh sự ham học hỏi, mong các em học trò phải học hỏi thật nhiều. Đặc biệt, nếu ai muốn làm học trò tôi phải học thuộc những điều này.

Lúc còn học trong trường nhạc, tôi hiểu được rằng môn xướng âm rất nhàm chán, trừ những người đánh đàn thôi. Tất cả những điều tôi đoán được đều dựa trên cơ sở khoa học và trường lớp, như một bộ sách giáo khoa của âm nhạc. Tôi chỉ mong khán giả hiểu tấm lòng của Ngọc Sơn khi chỉ muốn khuyến khích các bạn trẻ học hỏi chứ không phải khoe khoang không có cơ sở… Tôi ngồi ghế nóng tôi nói luôn, mai mốt tôi cầm cây đàn hướng dẫn các em học hành, Ngọc Sơn mong các em học để có trí tuệ. Môn xướng âm rất khó, chăm chỉ tập luyện sẽ được.

Ngọc Sơn tự nhận mình “có thể đoán các nốt nhạc, điều này quốc tế chưa ai làm được” Ảnh: FBNV

* Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, khán giả còn thấy anh năng nổ trong nhiều vai trò khác, gần đây là chức Phó chủ tịch Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp TP.HCM. Điều này liệu có làm anh xao nhãng chuyên môn?

- Không! Suốt ngày, suốt đêm, não tôi liên tục hoạt động (cho âm nhạc). Có thể nhiều người không hiểu được điều đó nên gây hiểu lầm. Nếu mọi người hiểu tôi thì tất cả những gì tôi học đều để cống hiến cho cuộc đời. Ngày nào tôi cũng tập tạ, có sức khỏe để cống hiến. Tôi luôn dạy học trò mình rằng, đừng bao giờ chèn ép người khác, hãy nâng họ lên thì một ngày nào đó mình cũng được nâng lên. Khó khăn nhất của một con người là chiến thắng chính mình. Đừng sân si, quan tâm những lời mắng chửi. Đời tôi là vậy, luôn yêu thương con người.

* Tự tin với danh hiệu “Giáo sư âm nhạc”, liệu kiến thức âm nhạc của anh có phải thuộc hàng “đệ nhất” của Việt Nam?

- Không, vẫn còn nhiều người thầy hơn tôi nữa, mỗi người một chuyên môn, về âm nhạc, đàn cổ, cải lương … Tôi hiểu bản thân mình ở đâu và luôn cố gắng học hoài, học mãi. Tôi còn phải học từ người nhỏ và cả đại gia đình khán giả. Tôi chỉ học thật tốt những gì mình cần và cống hiến cho đời.

Đôi khi nói sót chữ mọi người hiểu lầm thôi. Ngọc Sơn muốn nhấn mạnh học trò phải cố gắng học tập. Nhiều học trò Ngọc Sơn từ học viện ra đã đi dạy. Nhà báo hỏi người nào về các bộ khóa nhạc đi. Nhiều người nói sao ông này biết nốt nhạc, nói thẳng hợp âm ra luôn thì Ngọc Sơn bảo tôi có cơ sở khoa học.

Ngọc Sơn là tên tuổi gạo cội trong nghề nhưng không ít lần vướng thị phi Ảnh: FBNV

* Thị trường âm nhạc đang chuyển hướng và dần xuất hiện hàng loạt tên tuổi đình đám. Anh có bao giờ nghe nhạc của thế hệ trẻ, ví dụ như Sơn Tùng M-TP?

- Nhạc trẻ rất hay. Tôi rất quý các em vì sức trẻ và sự sáng tạo. Tôi thưởng thức tất cả sản phẩm của họ từ cải lương, vọng cổ đến nhạc trẻ.

* Anh có bao giờ có ý định sẽ kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ chưa? - Được chứ! Tất cả các thể loại. Bây giờ, tôi vẫn còn nhảy rất sung sức.

* Khiến nhiều nghệ sĩ ao ước với mức cát-sê lên đến hàng trăm triệu đồng, nhưng người ta vẫn thấy anh di chuyển trên các chuyến bay giá rẻ. Điều gì đã xảy ra với anh?

- Tiền đi diễn tôi đưa cho mẹ hết sạch rồi, nên lúc nào tôi cũng trắng tay. Có bao nhiêu tiền làm từ thiện cho dân. Cũng có nhiều show tôi hát không lấy tiền. Máy bay ngồi hạng chót là bình thường. Tôi không ngại người hâm mộ thấy mình như vậy. Mình là tấm thân nhỏ bé mà, mọi người hỏi sao Ngọc Sơn ngồi đây, tôi nói ngồi economy hòa đồng mà còn thêm vui nữa, không sao không sao. Tôi ngồi ở đâu cũng được, miễn là bình dân nhất.

* Dễ tính như vậy, thế còn khi đi hát, Ngọc Sơn có đòi hỏi khách sạn như thế nào không?

- Chỗ nào Ngọc Sơn ngủ cũng được hết. Tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh để ngủ.

* Cần kiệm và luôn quan tâm đến việc tích lũy tiền bạc, vậy anh dùng số tiền đó để làm gì?

- Tôi không có tiền đâu. Tiền của tôi cho mẹ và làm từ thiện ở nhiều nơi. Tôi thậm chí còn đưa hết tiền để mẹ giữ, không cần biết gì hết. Lúc nào cần thì xin mẹ đưa lại. Thậm chí nhà Ngọc Sơn nhiều lần bị cúp cầu dao vì quên đóng tiền điện, cũng không có tiền trong túi đóng tiền điện lúc đó.

Ngọc Sơn và Như Quỳnh có mối quan hệ thân thiết Ảnh: FBNV

* Đến độ tuổi này, mẹ anh có thúc giục anh chuyện cưới xin chưa, đặc biệt với mối quan hệ cùng ca sĩ Như Quỳnh?

- Mẹ tôi luôn hối thúc tôi ấy mà. Nhưng mà tôi chỉ nói: “Trời! Mẹ ơi, con không biết nữa!”. Mẹ tôi rất thích Như Quỳnh. Việc tôi cưới được vợ thì bà sẽ rất mừng. Tôi là men, người đàn ông chuẩn men, rất thanh lịch và yêu phụ nữ Việt Nam.

* Nhắc đến hình ảnh Việt Nam, gần đây cư dân mạng sôi sục khi một ca sĩ người Mỹ mặc áo dài không mặc quần để biểu diễn. Anh cảm thấy như thế nào về điều này?

- Tôi không dám ý kiến. Mỗi người có một cách yêu Việt Nam. Người ta có yêu quý Việt Nam thì mới mặc áo dài thôi. Còn riêng mỗi người có một phong cách thì làm sao biết được.

* Anh luôn nhấn mạnh học trò tôn sư trọng đạo mới thành công, nhưng nhan nhản vẫn có các trường hợp bị tố vô ơn khi đã trên đỉnh cao. Ý kiến của anh về vấn đề này như thế nào?

- Cái chuyện cuộc đời "life is not fair get used to it" (đời không công bằng, hãy quen với điều đó đi) ai cũng biết. Và ai muốn đi con đường gì thì kệ họ, còn học trò của mình phải theo quan điểm của Ngọc Sơn. Sống tốt thì mới bền lâu.

* Nhiều người trẻ hiện nay theo bolero nhưng có ý kiến cho rằng cuộc đời chưa đủ trải nghiệm thì giọng hát sẽ không sâu sắc bằng. Anh đánh giá ý kiến này thế nào?

- Tôi không nghĩ vậy. 17 tuổi tôi đã có hit Lòng mẹ rồi. Tùy theo mỗi người, máu nó nhập vào người thế nào.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ!