Ca sĩ Thu Phương không dám tưởng tượng việc đón tết một mình ở Việt Nam

Thu Phương nói, khi thể hiện bài hát, chị đã phải kiềm chế mới không rơi nước mắt. Sống một mình tại Việt Nam trong khi gia đình ở Mỹ vẫn phải chống chọi với dịch bệnh Covid-19, Thu Phương càng nhạy cảm hơn. Chị xúc động với từng câu hát trong ca khúc We are the family.

''Tôi nhận bản demo của ca khúc cách đây hơn 1 tháng và rất bất ngờ vì ca khúc không giống với những bài hát thị trường nhưng khi hát lên lại thấy hay ngay lập tức.

Tôi nghĩ, không cần phải nghiền ngẫm hay chiêm nghiệm quá nhiều khán giả cũng hiểu được ý nghĩa đẹp trong từng lời ca của We are family. Những hình ảnh được lồng ghép trên nền tiếng hát của nghệ sĩ các thế hệ càng khiến tôi thấy ca khúc ý nghĩa và xúc động'', Thu Phương chia sẻ.

Ca sĩ Bằng Kiều, Mỹ Tâm, Thu Phương, rapper Hà Lê và giọng ca nhí Kiều Minh Tâm gửi thông điệp "nắm tay nhau không rời" trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 Ảnh Hòa Nguyễn

Chị cho hay, do còn nhiều dự án dang dở ở Việt Nam, nên dịp tết Nguyên đán này không thể về Mỹ đoàn tụ với gia đình. Nữ ca sĩ tâm sự, dù biết trước rằng đó sẽ là một cái tết không trọn vẹn nhưng chưa dám tưởng tượng nhiều vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần.

Thu Phương dự định trở lại Mỹ vào tháng 3, sau khi tất cả công việc được sắp xếp ổn thoả. Sau một năm nhiều khó khăn, chị chỉ hy vọng 2021 được bình an cho bản thân, gia đình và cả thế giới.

Dù đang bận cho liveshow riêng được tổ chức ở Hà Nội và TP.HCM vào tháng 3 tới nhưng ca sĩ Mỹ Tâm vẫn dành sự quan tâm cho MV We are the family. Nữ ca sĩ mong muốn được một lần nữa nhìn lại một năm 2020 khó quên và hướng niềm tin vào tương lai phía trước.

"Thông điệp của bài hát We are the family cũng chính là hy vọng để khởi đầu một năm bình an, hạnh phúc để chúng ta gặp nhau nhiều hơn'', ca sĩ Mỹ Tâm nhắn gửi lời yêu thương đến người hâm mộ.

MV We are the family là một sáng tác của Nguyễn Công Thành do nhạc sĩ Hoài Sa phối khí, có sự tham gia của các ca sĩ Mỹ Tâm, Bằng Kiều, Thu Phương, rapper Hà Lê và ca sĩ nhí Kiều Minh Tâm cùng 60 em thiếu nhi vũ đoàn Ballet Dance múa phụ họa.

Các nghệ sĩ và giọng ca nhí cùng hòa lời ca trong MV Ảnh Hòa Nguyễn

Bắt đầu bằng giọng ca trong trẻo của quán quân Giọng hát Việt nhí 2019 Kiều Minh Tâm, MV We are the family đưa người xem đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với tiếng hát của Mỹ Tâm, Thu Phương, Bằng Kiều và rapper Hà Lê.

MV nhắc người xem về một năm khó khăn, nhiều biến động qua hình ảnh những bác sĩ, chiến sĩ, người dân… trong cuộc chiến với dịch bệnh và thiên tai. Nhưng năm qua cũng là năm chúng ta được chứng kiến nhiều những điều tốt đẹp, là tình cảm gắn kết, đồng lòng của cả dân tộc vượt qua khó khăn.

Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, MV truyền đi thông điệp dù có khó khăn phía trước, tất cả chúng vẫn là một gia đình, mong mỗi người vững tin vào tương lai tốt đẹp, cũng như sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Ca từ của ca khúc như tiếng gọi mọi người đoàn kết để vượt qua khó khăn và tin vào ngày mai tươi sáng hơn: ''We are the family/We are the family/Nắm lấy tay nhau không rời/Mây đen kia sẽ tan dần/Vì cuộc đời hôm nay/Nào ta cùng nhau chung tay/Dệt nên yêu thương hôm nay/Quý lấy tương lai xanh màu/Giữ lấy quê hương đẹp giàu/Và hãy cùng nhau/Đưa khát vọng vươn cao…''.