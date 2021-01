Ca từ nhạc Việt: Đời thường, đừng tầm thường!

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền không ít status có nội dung nhắc đến những câu sau: “Cơm sườn hay bún mắm. Anh muốn ăn cơm sườn hay bún mắm. Cơm sườn ba mươi ka, bún mắm thì bốn mươi ka, bốn mươi ka no baby”. Đó là lời chế lại từ ca khúc Cắm sừng ai đừng cắm sừng em (RIN9), một sản phẩm đánh dấu sự lấn sân ca hát của Phí Phương Anh - quán quân The Face 2016.

Không thể hiểu những câu chữ như thế này được vang thành câu hát: “Cắm sừng ai thì cắm chứ anh đừng cắm sừng em cắm sừng em no baby... Sừng không tự nhiên sinh ra. Sừng không tự nhiên mất đi, mà chỉ là chuyển từ đầu người này sang đầu người khác”. Chưa kể đến đoạn rap thì nội dung còn “hết hồn” hơn: “Lòng chung thủy của người đàn ông đôi khi thật là mong manh, như là cái khóa kéo quần của anh ta phải không”. Ngay dưới kênh phát hành ca khúc “cắm sừng” này, hiển thị lượt like là 48.000, dislike 146.000. Còn bình luận phía dưới cũng cho thấy sự phẫn nộ của người lỡ bấm vào nghe: “Dislike còn nhiều hơn like khác gì thất bại của âm nhạc”, “Thật là xúc phạm người nghe. Cẩu thả từ giai điệu đến ca từ. Nhố nhăng và lố bịch”, “Nhà văn Nam Cao đã từng viết: Sự cẩu thả trong bất kỳ nghề nào cũng là sự bất lương rồi, nhưng sự cẩu thả trong văn học nghệ thuật thì thật là đê tiện”.