Chungha tự cách ly sau khi 2 nhân viên trong ê-kip nhiễm Covid-19

Trong thông báo vừa gửi truyền thông xứ Hàn, công ty quản lý của Chungha cho biết một nhân viên trong ê-kip của sao nữ sinh năm 1996 đã có dấu hiệu sốt cao sau khi rời Tuần lễ thời trang Milan (Ý) về Hàn Quốc vào hôm 24.2 vừa qua. Người này sau đó được xác nhận dương tính với Covid-19. Phía MNH cũng đã tiến hành đưa Chungha và các thành viên còn lại trong ê-kip đi xét nghiệm. Kết quả, thêm một thành viên thuộc nhóm này bị nhiễm Covid-19 trong khi những người còn lại đều âm tính.

Thông tin giọng ca 24 tuổi vẫn bình an vô sự khiến nhiều fan của cô thở phào nhẹ nhõm sau thời gian thấp thỏm vì tin đồn liên quan đến nữ thần tượng. Bên cạnh đó, nhiều người vẫn bày tỏ lo lắng, hoang mang khi thành viên ê-kip của Chungha nhiễm bệnh, đáng nói, trong quá trình bay về Hàn, họ đã vô tình tiếp xúc với nhiều người khác.

Chungha và các nhân viên đều tự cách ly

Để đảm an toàn cho cả ê-kip, Chungha và các nhân viên của mình đều tự cách ly theo yêu cầu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch Hàn Quốc. “Vì sự an toàn của mọi người, chúng tôi đã hủy tất cả các lịch trình trong thời gian này và tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của ê-kip. Cảm ơn tất cả mọi người vì những nỗ lực trong việc khắc phục dịch bệnh và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ sự an toàn cũng như sức khỏe của nghệ sĩ khỏi dịch Covid-19”.

Việc Chungha phải hủy các lịch trình sắp tới khiến nhiều fan tiếc nuối song trên tất cả, họ đều ủng hộ quyết định đúng đắn của nữ ca sĩ cũng như công ty quản lý bởi đây là giải pháp tối ưu để bảo vệ sức khỏe của nữ ca sĩ cùng ê-kip và những người xung quanh. Fan cũng tán dương tinh thần tự giác của Chungha đồng thời mong giọng ca này sớm vượt qua thời gian cách ly.

Chungha vừa ra mắt ca khúc mới vào hôm 29.2 Ảnh: Instagram NV

Thông tin không quá bất ngờ đối với người hâm mộ Kpop bởi trước đó, mạng xã hội xứ kim chi đã râm ran tin đồn Chungha chính là nữ ca sĩ có nhân viên trong ê-kip bị nhiễm Covid-19 sau khi cả đoàn trở về từ Milan (Ý). Thông tin sao nữ sinh năm 1996 bị cách ly và đang chờ đợi kết quả xét nghiệm.

Giữa lúc tin đồn đang gây hoang mang người hâm mộ, tối 29.2, Chungha tung MV ca khúc Everybody Has như kế hoạch đã ấn định từ trước và thu hút được sự chú ý từ công chúng lẫn truyền thông xứ kim chi. Sau sản phẩm âm nhạc này, người hâm mộ phải chờ đợi ít lâu mới có thể thấy ngôi sao 24 tuổi xuất hiện với các lịch trình, dự án mới.