Điểm danh các đối thủ châu Á của 'Mắt biếc' tại Oscar 2021

Bộ VH-TT-DL quyết định gửi Mắt biếc, tác phẩm ăn khách của Victor Vũ đến mùa giải Oscar sắp tới. Chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, phim kể về câu chuyện tình ngang trái của đôi trai gái Ngạn và Hà Lan giữa vòng xoáy cuộc sống bộn bề. Chưa tính đến các khu vực khác, bộ phim sẽ cạnh tranh với nhiều tác phẩm nặng ký khác từ những nền điện ảnh xuất sắc của châu Á.

Sự tăm tối trong cách tiếp cận của các đạo diễn châu Á năm nay không chỉ hiện diện trong Em của thời niên thiếu mà còn đó một The Man Standing Next của đạo diễn Woo Min-ho. Phim kể về vụ ám sát Tổng thống Hàn Quốc Park Chung-hee. Còn Trung Quốc đại lục thì gửi phim lấy đề tài thể thao Leap của đạo diễn Trần Khả Tân, có Củng Lợi và Hoàng Bột đóng, kể về một nhóm bóng chuyền nữ. Về phía Đài Loan, vùng lãnh thổ này gửi gắm kỳ vọng vào Dương Quang Phổ Chiếu (A Sun) của đạo diễn Chung Mạnh Hoành. Đây là tác phẩm châu Á hiếm hoi được Variety gọi tên trong top 10 phim hay nhất năm nay, thậm chí đứng đầu danh sách. Phim được chấm đến 89% trên Rotten Tomatoes, nhận 6 giải Kim Mã lần thứ 56 và được chiếu ra mắt tại Liên hoan phim Toronto hồi tháng 9.2019.

Điểm chung của các phim Better Days, The Man Standing Next, A Sun... là gì? Đó là chúng được biết đến không chỉ tại các Liên hoan phim quốc tế (như trường hợp A Sun) mà còn ở thị trường nước ngoài như Bắc Mỹ (Better Days). Việc phim được chiếu tại thị trường bên ngoài quốc gia/khu vực, lọt vào mắt các nhà phê bình phim, thành viên của AMPAS là một trong những tiêu chí rất quan trọng góp phần làm nên kỳ tích của tác phẩm đó tại mùa giải. Hãy nhìn lại chiến lược quảng bá Parasite (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon-ho, tác phẩm đoạt 4 giải Oscar 2020 , bao gồm Phim quốc tế xuất sắc nhất, tại thị trường quốc tế trước mùa giải diễn ra sẽ thấy. Phim được mua bản quyền từ hồi năm 2018, sau đó lên lịch chiếu ở các nước Anh ngữ rồi đến Mỹ vào tháng 11.2019. Đây là cơ hội tuyệt vời để một tiếng nói đến từ châu Á nhận được sự chú ý của khán giả phương Tây.