Diễn viên Bảo Thanh: 'Tôi không đóng những phim có quá nhiều cảnh nóng'

Chưa bao giờ hối hận khi quyết định lấy chồng

* Chào chị Bảo Thanh, vừa qua chị nhận được giải thưởng Nữ diễn viên truyền hình ấn tượng VTV Award và gây tranh cãi khi bị so sánh với nhiều đồng nghiệp khác. Chị nghĩ sao về điều này?

- Diễn viên Bảo Thanh: Tôi không suy nghĩ gì vì thấy giải thưởng nào cũng có tranh cãi. Tôi thấy đây là chuyện hết sức bình thường. Còn khi bị so sánh với nhiều người, tôi tin cũng chẳng ai thích bị so sánh. Con trai tôi khi bị bà so sánh với bé này bé kia, con còn thấy khó chịu thì đương nhiên mình cũng thế. Chẳng ai thích mình bị so sánh với người khác bởi vì mình là duy nhất, không ai giống mình. Nhưng so sánh ở khía cạnh nào thì lại khác. Ví dụ mọi người so sánh bạn này giỏi giang giống người này người kia chẳng hạn thì mình sẽ thích, nhưng so sánh điều tiêu cực thì chẳng ai thích cả.

Làm nghề, làm nghệ thuật không có gì là tuyệt đối nên chúng ta không thể đưa lên bàn cân là ai hay ai dở hơn ai. Mọi thứ đều là tương đối nên mỗi người sẽ có một nhận định riêng khác nhau. Làm nghề thì ai cũng mong muốn những giây phút vinh quang lên nhận giải thưởng. Nhưng hoạt động nghệ thuật, tôi không phải lúc nào cũng nhăm nhăm để được giải. Với tôi giải thưởng là cái duyên, nếu đủ duyên thì được nhận giải thôi, không có vấn đề gì phải lăn tăn. Mỗi người sẽ có một nhận định và đánh giá, quan điểm khác nhau. Không ai có thể nói rằng ai hơn ai hay ai xứng đáng hơn.

Nữ diễn viên sinh năm 1990 chia sẻ sau thời gian đóng phim vất vả cô muốn dành nhiều hơn thời gian cho gia đình Ảnh: FBNV

* Tham gia dự án điện ảnh Đôi mắt âm dương, chị có kỳ vọng bản thân sẽ là cái tên để có thể kéo khán giả ra rạp không?

- Tôi không kỳ vọng quá nhiều vào bất cứ một bộ phim gì. Tôi dẫn chứng đơn giản và gần nhất là Về nhà đi con, khi bộ phim đặt vào tình huống làm phim để lên sóng gấp, tức là vừa sản xuất vừa lên sóng ngay. Ê-kíp không có nhiều lựa chọn và cũng không có nhiều thời gian để quay đi quay lại mà phải làm nhanh nhất, tốt nhất có thể và không có cơ hội sửa sai. Thách thức đặt ra cho ê-kíp là rất lớn nhưng mọi người vẫn làm tốt trong phạm vi có thể. May mắn khi phim nhận được sự yêu mến của khán giả. Mọi người làm nghề một cách hăng say và cống hiến tuyệt đối chứ chẳng tính toán. Với bộ phim lần này là sự trải nghiệm của tôi đối với một dòng phim điện ảnh thương mại. Nó là thử thách, trải nghiệm mà cả ê-kíp cùng liều lĩnh. Tôi nghĩ cuộc sống vô chừng, nếu mình thất bại lần này thì mình sẽ có những lần khác. Tôi không quá áp lực vào việc mình phải là cái tên kéo khán giả ra rạp hay bảo chứng phòng vé gì cả. Tôi không kỳ vọng quá kinh khủng như vậy, tôi chỉ hy vọng khán giả đón nhận vai diễn này đã là một thành công rồi.

* Chị có ý định Nam tiến để phát triển sự nghiệp không? - Tôi không có ý định Nam tiến, các dự án của tôi thường được thực hiện ở rất nhiều nơi. Ở đâu có vai diễn hay thì tôi sẽ nhận lời. Nếu muốn Nam tiến tôi đã đi ngay khi ra trường rồi. Lúc đó con đường của mình rộng mở và có nhiều cơ hội hơn, quan trọng nhất là lúc đấy tôi cũng chưa lấy chồng. Sau khi lấy chồng và sinh em bé, tôi cảm thấy cuộc đời của mình cần đi theo một hướng đi khác và dần dần trong quá trình làm nghề tôi cũng thấy quyết định này là đúng đắn. Nữ diễn viên Sống chung với mẹ chồng sở hữu nhan sắc xinh đẹp. Cô thường xuyên đăng tải hình ảnh mặc bikini nóng bỏng trên mạng xã hội và nhân được nhiều lời khen về vóc dáng chuẩn Ảnh: FBNV

* Tham gia đóng phim từ lúc còn rất nhỏ nhưng mãi đến bộ phim Sống chung với mẹ chồng và Về nhà đi con, chị mới được khán giả đón nhận. Chị có nghĩ thành công đến với mình khá muộn không?

- Không, tôi nghĩ nó cũng là cái duyên, biết đâu nếu nổi tiếng sớm quá giờ tôi đã đi một con đường khác rồi. Dù không đạt được thành tựu gì lớn, dù không quá nổi tiếng nhưng tôi vẫn đi con đường này và vẫn rất kiên định với nó. Tôi tin rằng ai cũng vậy thôi, nếu ai có ước mơ và hoài bão thì hãy cố gắng theo đuổi nó, chắc chắn thành công sẽ theo đuổi bạn (cười).

* Chị có áp lực sau thành công của bộ phim trước khiến mình không vượt qua cái bóng của chính mình không?

- Có đấy, ai cũng vậy thôi. Ai cũng muốn vượt qua cái bóng trước đó của mình. Nhưng cũng phải nghĩ lại là nếu như không có cái bóng đấy thì có tên tuổi của các bạn hôm nay không? Tôi nghĩ chịu được áp lực thì có thể sẽ thành công và ngược lại nếu có thành công thì bạn phải chịu được áp lực. Cái gì cũng có giá của nó, việc mình nỗ lực đến đâu nó cũng quan trọng không kém bằng bạn may mắn đến đâu. Cơ hội không phải sẽ đến với tất cả mọi người, nếu bạn vuột mất cơ hội lần này, chưa chắc lần sau bạn sẽ có cơ may như thế. Tôi nghĩ chỉ cần mình cũng kiên định với con đường mình đi là được.

Người đẹp gốc Bắc Giang cho biết cô hoãn kết hoạch sinh em bé để tham gia Về nhà đi con nhưng Bảo Thanh cho rằng đó là sự trì hoãn xứng đáng Ảnh: FBNV

* Nhiều diễn viên lựa chọn phát triển sự nghiệp, đến một độ tuổi và thành công nhất định thì họ mới lấy chồng, sinh con thì chị lại đi ngược lại. Chị có nghĩ hôn nhân ảnh hưởng đến sự phát triển sự nghiệp của mình không?

- Không, tôi nghĩ là không đâu. Nếu so sánh ngày xưa chưa lấy chồng, liệu tôi có được như ngày hôm nay không. Những ai đã làm mẹ sẽ thấy giá trị thiêng liêng của việc làm mẹ là rất lớn. Ai rồi cũng sẽ có gia đình, đến một lúc nào đấy cũng phải quay về với gia đình của mình. Nếu không có hậu phương vững chắc, một hậu phương mà mọi người luôn cảm thông, chia sẻ và dang tay chào đón mình bất cứ khi nào quay trở về nhà thì tôi sẽ không có động lực theo đuổi con đường này đến tận bây giờ. Những lúc mệt mỏi, gục ngã mình làm gì có cái gì khác ngoài gia đình đâu. Bố tôi mất sớm quá, chỉ có mỗi mình mẹ lo lắng cho tất cả, mọi gánh nặng đều trên vai mẹ. Tôi có suy nghĩ nếu hồi đấy tôi không lập gia đình, có thêm một gia đình nhỏ thì mẹ có thể lắng nghe tất cả những khó khăn, vấp ngã trong đường đời của con gái hay không? Khi có gia đình, có chồng có con thì mọi người sẽ hiểu hơn cho mình những cái đó. Tôi thấy mình có thêm nhiều bờ vai khác nữa trong những lúc khác nhau. Cho tới thời điểm này, tôi cũng chưa từng bao giờ hối hận về việc lấy chồng. Tôi lựa chọn gia đình chứ không lựa chọn sự nghiệp, chính vì thế năm 2011 tôi lựa chọn kết hôn. Bây giờ thì sự nghiệp đến như một điều hiển nhiên vì tôi yêu nghề mà.

Nuối tiếc vì chọn Về nhà đi con mà lỡ kế hoạch sinh em bé

* Nếu nhận một kịch bản hay mà có nhiều cảnh nóng, chồng chị không thích chị tham gia thì chị sẽ lựa chọn như thế nào? - Tôi sẽ không làm, tôi không thích quay phim có quá nhiều cảnh nóng. Bản thân tôi thấy những bộ phim có quá nhiều cảnh nóng không giải quyết được vấn để gì cả. Ít thì không sao vì đó là chủ đích của đạo diễn, người ta muốn miêu tả hay nhấn nhá gì đấy, nhưng với quá nhiều cảnh nóng thì chả nói lên điều gì ngoài việc miêu tả nội tâm của một nhân vật yêu thích nhục dục. Tôi nghĩ nó cũng không phù hợp với mình. Còn về phía chồng tôi, anh ấy luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi và chúng tôi chưa từng tranh cãi về chuyện đấy. Chúng tôi hiểu nhau quá rồi, dù cho có là cảnh nóng thì tôi cũng sẽ thuyết phục đạo diễn để nó nhẹ nhàng nhất có thể. Nữ diễn viên thường xuyên được chồng tháp tùng tham dự các sự kiện. Bảo Thanh chia sẻ cô may mắn khi chồng luôn hiểu và thông cảm cho công việc của cô Ảnh: FBNV

* Khi chị nổi tiếng, chồng chị có cảm thấy áp lực không?

- Ôi có chứ, mọi người trong nhà tôi không thích lên báo đâu. Mọi người không thích bị người ngoài soi mói, đi đâu cũng bị để ý, chụp ảnh trộm. Mọi người nhà tôi đều sống giản dị lắm và không quen với thế giới showbiz này. Cũng xuất phát từ việc khán giả hâm mộ mình, họ muốn tìm hiểu về gia thế, chồng mình như thế nào, bố mẹ mình là ai, nhà sống ở đâu… và nó cũng là điều đương nhiên thôi. Nhưng đôi khi có những người hơi quá, can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng của tôi, soi mói đời tư khiến người thân trong gia đình nhà tôi thấy khó chịu về điều đấy. Đương nhiên vì mọi người thương tôi nên mọi người không nói ra, nhưng tôi hiểu rằng mọi người không thích như thế. Dần dần tôi xây dựng vòng tròn để bảo vệ gia đình nhà mình. Nên tôi sẽ xù lông, xù cánh hết mức để bảo vệ gia đình, nhất là khi sống trong một thế giới showbiz đầy phức tạp như thế này.

* Nghệ sĩ thành công thường rất khó giữ được hôn nhân hạnh phúc. Chị phải cân bằng như thế nào giữa công việc và gia đình?

- Tôi may mắn khi sống trong một gia đình mà mọi người rất hiểu. Tôi nghĩ đơn giản lắm, nếu mình sống chân thành và cởi mở, chia sẻ tất cả những khó khăn, tâm tư tình cảm thì rồi mọi người sẽ hiểu và thông cảm với mình. Cho tới thời điểm hiện tại, gia đình đã quá hiểu tôi là người như thế nào rồi. Tôi sống thế nào, làm việc ra sao đều được mọi người tin tưởng lắm. Giờ tôi tự tin là nếu báo chí hay ai đó hỏi về một thành viên trong gia đình thì sẽ nhận được câu trả lời chẳng cần phải sửa gì vì có sao nói vậy chứ không phải màu mè gì cả.

Bảo Thanh tự hào khi trải qua năm 2019 thành công và may mắn. Cô liên tiếp được nhận giải Nữ diễn viên truyền hình ấn tượng và Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc 2019 Ảnh: FBNV

* Nhìn lại 2019, chị thấy mình trải qua một năm như thế nào? - Tôi thấy năm 2019 được miêu tả bằng hai từ may mắn và thành công, một năm hết sức mỹ mãn. Tuy nhiên nó cũng là một năm đầy khó khăn và áp lực mà tôi phải trải qua để có được như ngày hôm nay. Đôi khi tôi tự cảm thấy phục mình vì đã vượt qua được những áp lực của nghề này để có được những vai diễn, những bộ phim thành công đến thế. Tôi nghĩ khi nhìn lại, các thầy cô, bố mẹ sẽ thấy tự hào về mình với những cố gắng trong bao nhiêu năm qua. Trong thời gian sắp tới, tôi cũng sẽ luôn luôn nỗ lực nhiều hơn bây giờ. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy là một người đã có gia đình thì vẫn có thể làm được rất nhiều thứ chứ không phải bị ràng buộc bởi bất cứ lý do này kia.

* Có điều gì khiến chị tiếc nuối khi chưa thực hiện được trong năm qua không? - Đó là dự định sinh em bé, năm nay là năm tôi rất muốn sinh em bé. Hai vợ chồng đã lên kế hoạch, đặt lịch khám với bác sĩ, đặt lịch sinh ở bệnh viện. Nhưng phải hoãn lại hết vì Về nhà đi con. Cuối năm 2018 tôi đang có ý định sẽ sinh em bé, nhưng bất ngờ khi VFC gửi kịch bản Về nhà đi con. Tôi đọc xong rất thích, hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau thì chồng bảo tùy em. Tôi nghĩ phim thì thỉnh thoảng mới có một kịch bản hay, con thì mình còn trẻ sinh lúc nào cũng được. Thế là tôi quyết định nhận lời bấm máy bộ phim này. Tôi nghĩ nó cũng là sự trì hoãn xứng đáng. Nhưng năm sau tôi lại không hợp tuổi nên chắc phải đến năm 2021 tôi mới sinh được.

Bảo Thanh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn và sự nghiệp thăng hoa ở tuổi 29 Ảnh: FBNV

* Kế hoạch đón tết của chị trong năm nay như thế nào? - Tôi sẽ về đón tết với gia đình, tết thì không nhận sô chậu gì cả, bỏ hết tất cả mọi thứ để về đoàn tụ với gia đình. Tôi sống hơi cổ hủ, nên thích những cái mang giá trị truyền thống. Tôi nghĩ tết là mùa đoàn tụ, đoàn viên, mọi người nên bỏ hết tất cả mọi thứ vì một năm qua mọi người đã làm việc quá nhiều rồi. Giao thừa là giờ phút rất thiêng liêng nên chúng ta nên, cần và phải trải qua với gia đình thì đó mới là một năm trọn vẹn nhất. Gia đình nhà tôi ít người nên mẹ mong là cả gia đình sẽ tụ tập đón giao thừa, ngồi bên đĩa mứt để ôn lại một năm đã qua. Sau này tôi cũng sẽ dạy con về giá trị của gia đình, dù ở ngoài có nổi tiếng, có giỏi giang hay ở địa vị cao đến cỡ nào cũng phải đặt gia đình lên trên hết.

* Chị có gặp khó khăn để cân bằng chuyện tết nhà nội, nhà ngoại không?

- Tôi may mắn khi nhà nội nhà ngoại gần nhau, tết là có thể về cả hai bên mà không phải lo lắng bất cứ một điều gì cả. Chính vì thế tôi mới thấy mình may mắn.

* Chị có nghĩ rằng tết mà nghệ sĩ vẫn phải đi diễn là một điều thiệt thòi không?

- Không đâu, mẹ tôi, kể cả bố mẹ chồng cũng rất ủng hộ khi tết mà mình chạy show. Cho tới thời điểm hiện tại, mọi người quen với cái nghề của tôi rồi nên mọi người lại thích tôi đi show để nhìn thấy con trên ti vi. Giây phút giao thừa mọi người thường tụ tập ở nhà để xem tivi. Mọi người hay bảo tôi phải làm một chương trình gì đấy để tết mọi người còn có cái để xem. Quan trọng là ở mình, đi hay không đi là do mình lựa chọn chứ không phải là áp lực mà mọi người dành cho nhau.

* Xin cảm ơn Bảo Thanh vì những chia sẻ và chúc chị luôn thành công!