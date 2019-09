DJ Oxy lên tiếng về mâu thuẫn với Phương Anh Đào

Phòng Văn hóa Thông tin TP.Hội An vừa có văn bản gửi Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Nam đề nghị hỗ trợ, xác minh, xử lý việc cô gái quay clip phản cảm trên nóc nhà phố cổ Hội An.

Lãnh đạo TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết việc một cô gái khỏa thân trên nóc nhà ở phố cổ Hội An (TP.Hội An) là một hành động đầy phản cảm và đáng lên án.