Đọc 'Thương nhớ miền Trung' - thương từ ký ức thương đi...

Kết quả cuộc thi viết Thương nhớ miền Trung - 1 giải nhất: Bóng râm giữa “sa mạc” - Văn Hiến. - 1 giải nhì: Một đời lá nén muối rang - Ny An. (BTC rút giải nhì còn lại - Nhớ những ngôi nhà không đóng cửa của Thủy Vũ vì vi phạm quy cách tác phẩm dự thi). - 3 giải ba: Nơi miền đất khát - Khánh Liên; Ai về Phan Thiết - Hoàng Mai; Mẹ gánh con đi - Trần Thị Tú Ngọc. - 10 giải khuyến khích: Những bến đò ngang qua sông Hương - Phi Tân; Tiếng chim quê ngoại - An Sinh; Chợ quê mùa lụt - Trần Như Hoàng; Tiếng trống làng mùa lũ - Thanh Ling; Ngôn ngữ đất - Trần Quốc Toàn; Ngọn đèn dầu quê… - Lê Đức Đồng; Những chuyến nguồn của mẹ - Phan Đình Dũng; Ngóng biển - Lê Ngọc; Thương mùa mưa thơ dại - Nguyễn Hữu Tấn; Mấy mùa củi ướt ai về mà hong - Nguyễn Hậu. - Giải bài viết được bạn đọc yêu thích (tổng lượt like và view trên Thanh Niên Online): Người miền Trung là thế - Nguyễn Xuân Phương (tác giả đoạt giải ban đầu là Nguyễn Thị Quỳnh Sen với bài Rau nhót quê tôi xin rút giải vì lý do cá nhân). Lễ trao giải dự kiến sẽ được diễn ra tại TP.HCM vào tháng 1.2021. N.V