Hồng Vân bức xúc khi cô gái khỏa thân ở Hội An tự nhận là diễn viên

Chia sẻ về vụ việc cô gái chụp ảnh nóng tại phố cổ Hội An, một khán giả đặt câu hỏi lớn: “Sao không ra giữa đường tụt quần áo ra chụp luôn cho nổi bật? Nơi di tích văn hóa chứ không phải nơi làm nền báo giá giới thiệu sản phẩm mới. Tôn trọng quy định giùm cái đi trời". “Clip xuất hiện ngắn nhưng đủ hở táo bạo, đủ sát thương lên di sản văn hóa Hội An, đủ nhấn chìm nét duyên dáng, hồn hậu của chiếc nón lá mà các bà, các mẹ, các chị ngày ngày đội trên đầu. Nó là trò dung tục, chạy theo cái gọi là câu view, câu like để nổi tiếng”, một cư dân mạng bức xúc. Tài khoản khác lên tiếng: “Có khác gì người bị thần kinh không cơ chứ? Muốn lấn sân sang showbiz hay gì?”.

Ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin thành phố Hội An cho biết Hội An là di sản văn hóa thế giới , là di sản quốc gia đặc biệt. Mọi hành động làm tổn hại đến nó, ở mức độ nào thì đều đáng bị lên án. Dù đây là hình ảnh đẹp của người mẫu, hoa hậu đi chăng nữa nếu đem khoe trên nóc phố cổ thế này thì sẽ không còn đẹp nữa rồi, nó đụng đến chốn thiêng của Hội An, lòng tự tôn, cái thiêng của người dân Hội An và bạn bè Hội An khắp nơi.