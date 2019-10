Khỏa thân trước di sản: Lên tiếng xin lỗi là xong?

Độc giả Xuân (TP.HCM) bình luận sau khi đọc thông tin trên Thanh Niên về vụ việc này: "Bảo vệ môi trường ở đâu chưa thấy. Tôi chỉ thấy 4 tên đàn ông lố lăng này làm vấy bẩn những hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ nơi đây. Tôi không đồng tình việc chỉ trích thân thể người khác. Nhưng hình ảnh 4 tên này thật sự quá lố lăng và phản cảm. Chỉ gây thêm sự kinh tởm cho người xem".

"Xã hội bây giờ nhiều thứ điên điên hay làm chuyện chú ý để "được quảng bá chính mình"! Yêu cầu xử lý nghiêm những tên khỏa thân này", độc giả Mai Anh (TP.HCM) bình luận.

Hiếu Orion đã đóng trang facebook cá nhân. Và tiếp đó, hot facebooker này đã đưa ra lời xin lỗi trên truyền thông: “Chúng tôi cũng không ngờ sẽ nhận được phản ứng mạnh như thế từ dư luận. Chúng tôi biết mình sai, gây ảnh hưởng không tốt đến cộng đồng. Và chúng tôi cũng chấp nhận bị phạt hay cách nào đó”.

Tuy nhiên, đây không phải là vụ việc đầu tiên bị cộng đồng mạng lên tiếng chỉ trích.

Trước đó chưa đến 1 tháng, cô gái tên Trần Mai Hương đã đăng tải trên facebook đoạn clip “khoe thân” với dòng trạng thái: “Khoảng trời này là của riêng em”. Trong clip, cô gái bán khỏa thân phần trên, mặc quần jean không cài khóa kéo và dùng nón lá để che ngực. Clip được quay trên tầng thượng một quán cà phê nổi tiếng ở phố cổ Hội An, từ đây có thể nhìn thấy rõ phố cổ, di sản đã được UNESCO công nhận.

Đoạn clip đã lan truyền với tốc độ chóng mặt và nhận phải không ít “gạch đá” từ cộng đồng mạng. Nhiều người đã lên án, chỉ trích hành động phản cảm của cô gái này.

Sau đó, trên tài khoản facebook Trần Mai Hương, cô gái đã đăng dòng trạng thái gửi lời xin lỗi đến cộng đồng mạng , cũng như người dân ở Hội An, Đà Nẵng: “Về sự việc Mai Hương quay clip ngay tại trung tâm phố cổ Hội An, Mai Hương chỉ nghĩ đơn giản là đẹp nên up trên trang cá nhân mà đã không biết làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục của phố cổ Hội An! Sau khi bị phản đối từ các bạn, Mai Hương đã xoá clip trên trang cá nhân... Mai Hương thành thật xin lỗi...! Và mong các bạn vui lòng bỏ qua cho sự dại khờ và suy nghĩ không thấu đáo".