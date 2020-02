‘Mị lực’ của nam chính 'Hạ cánh nơi anh' là gì mà mê hoặc dàn sao nữ Việt?

Dạo một vòng trên những trang cá nhân (Facebook, Instagram) của dàn sao Việt thời gian này sẽ thấy hàng loạt nghệ sĩ từ hoa hậu, người mẫu, diễn viên đến ca sĩ đang bị “dính thính” của Hạ cánh nơi anh (Crash Landing on You, do đài tvN – Hàn Quốc sản xuất).

Cảnh kết thúc đẫm nước mắt của tập 12 (phát hôm 2.2 trên Netflix) Ảnh: tvN

“Mị lực anh Ru Jung Hyeok không đùa được đâu”

“Hóa thân thành nữ CEO đáp xuống anh quân nhân đẹp giai nhưng bất thành” hay “Hi, mình là Yoon Se Tiêng” (tên nữ chính của Hạ cánh nơi anh là Yoon Se Ri) là những dòng trạng thái của Tóc Tiên cùng hình ảnh rất thời sự mùa dịch virus corona: bịt kín khẩu trang.

“Trời ơi lỡ bấm vào xem 1 phút mà mê anh Hyun Bin luôn rồi” là chia sẻ của hoa hậu quý bà Thu Hoài trên trang cá nhân. Bên dưới dòng trạng thái của hoa hậu Thu Hoài, diễn viên Nam Thư cũng không ngại bày tỏ tình cảm với nam chính Hạ cánh nơi anh: “Em chết đi sống lại mấy nay với ảnh”, “Kệ em. Ảnh là của chị”, Thu Hoài đáp trả Nam Thư…

Nam Thư: "Em chết đi sống lại mấy nay với ảnh" (tức đại úy Ri Jung Hyeok) Ảnh: chụp màn hình

Danh sách sao Việt ái mộ, mê đắm Hạ cánh nơi anh cũng như nam chính Ri Jung Hyeok có lẽ ngày một nhiều thêm (còn có: Ngô Thanh Vân, Jun Phạm, Hòa Minzy, Trịnh Thăng Bình, Châu Bùi, Emily…) khi càng về sau bộ phim càng gây nghiện. Dù phim không thiếu những tình tiết vô lý nhưng theo chia sẻ của các “fan cứng”, những “hạt sạn” chả đáng kể và dường như đã bị lu mờ bởi sức hấp dẫn, đặc sắc, lôi cuốn mà Hạ cánh nơi anh mang lại: một chuyện tình bắt đầu cực kỳ hoang đường mà ngày càng khiến người xem rung động một cách thực tế của cô tài phiệt Nam Hàn Joon Se Ri (Son Je Jin đóng) trong lần bay dù lượn “đáp” trúng anh sĩ quan Bắc Hàn Ri Jung Hyeok (Hyun Bin).

Tự tay rang, giã, pha cà phê cho Se Ri Ảnh: tvN

Làm bữa sáng cho Se Ri Ảnh: tvN

Vì sao Hạ cánh nơi anh hấp dẫn dù bị chỉ trích lãng mạn hóa và tô hồng cuộc sống Bắc Hàn, vì sao Hạ cánh nơi anh duy trì độ hot dù phim quay cuốn chiếu phát hằng tuần và thậm chí có giai đoạn tạm dừng 1 tuần, rồi 2 tuần vì thời tiết quá lạnh…, tất cả gần như được khai thác và phân tích, cập nhật liên tục.

Trong muôn vàn những lý do khiến người xem như “trúng ngải” của bộ phim, vượt trội hơn hẳn và đa phần khiến cánh chị em như “đổ gục”, đó chính là “mị lực không đùa được đâu của anh Ri Jung Hyeok” (như lời thoại của Joon Se Ri trong phim). Một nhân vật mà theo đông đảo các fan nữ, “sau 20 năm cày phim Hàn, mới có một nam chính khiến tôi si tình, một bộ phim gây thương nhớ và chờ đợi đến thế”. Dĩ nhiên, nhân vật đó không nằm ngoài “mị lực” của phim với kịch bản được xây dựng chặt chẽ, thú vị thấm và chạm trong từng tình tiết, lời thoại.