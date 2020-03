Nam Em lộ thân hình gầy gò sau lùm xùm người thứ ba

Mới đây, sau thời gian vắng bóng, Nam Em cũng gây chú ý khi xuất hiện cùng chị gái Nam Anh trong chương trình Thiếu niên nói. Tại đây, khi lắng nghe câu chuyện của bé Phương Anh về những áp lực khi chị em sinh đôi bị so sánh, Nam Anh - Nam Em cũng tiết lộ câu chuyện của riêng mình: "Thời đi học hai chị em hay bị so sánh Nam Anh với Nam Em ai đẹp hơn, ai học giỏi hơn, chỉ là nói vui thôi nhưng thà so sánh với một người xa lạ còn hơn so sánh với người trong nhà. Và việc so sánh vô tình làm tổn thương cả hai. Lời khuyên dành cho tất cả mọi người, nếu bị tác động bởi gia đình hay xã hội làm cho ý chí mình bị đi xuống hãy học cách đối diện và vượt qua nó". Những chia sẻ này giúp mọi người hiểu hơn về cuộc sống của cả hai đằng sau ánh hào quang trên sân khấu.