Nathan Lee: Rất bức xúc du khách chê khu cách ly Việt Nam 'bẩn thỉu'

Ngày 10.3, trang Sky News gây chú ý khi đăng tải bản tin với nhan đề: Coronavirus: British couple say they've been abandoned in 'filthy' Vietnamese hospital (tạm dịch: Dịch Covid-19 : Cặp đôi người Anh nói rằng họ bị bỏ rơi trong một bệnh viện “bẩn thỉu” ở Việt Nam). Theo Nathan Lee, nói riêng về việc điều trị Covid-19 , anh rất tự hào khi Việt Nam dù vẫn còn khó khăn nhưng sẵn sàng miễn phí hoàn toàn chi phí điều trị cho bệnh nhân nhiễm bệnh, cũng như miễn chi phí cho người đi cách ly tập trung. Ngoài ra, đối với khu vực bị phong tỏa, kinh phí từ ngân sách nhà nước giúp cung cấp thực phẩm miễn phí (Hà Nội) hoặc cấp tiền (40.000 đồng/người/ngày - Vĩnh Phúc)... Trong khi đó nhiều quốc gia, người bệnh phải tự lo cho bản thân nếu thiếu bảo hiểm y tế. Như tại Singapore, Bộ Y tế nước này miễn phí xét nghiệm Covid-19, nhưng người nước ngoài bị bệnh phải tự thanh toán mọi chi phí điều trị khoảng 6.000-8.000 SGD (4.300-5.800 USD).