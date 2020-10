Nghệ sĩ chung sức cứu trợ miền Trung

Đến với người dân vùng lũ từ những ngày đầu tiên

Lên đường có mặt tại miền Trung sớm nhất và gây được thiện cảm lớn trong công chúng là ca sĩ Thủy Tiên . Ngay khi đọc tin bão lũ, cô viết lời kêu gọi trên trang Facebook cá nhân của mình vào sáng sớm 13.10, đến chiều, quỹ từ thiện đã có được 2 tỉ đồng và cô tức tốc đặt vé máy bay đến Huế. Tính đến tối 24.10, tài khoản ngân hàng của Thủy Tiên đã nhận được con số quyên góp lên đến hơn 150 tỉ đồng.

Ca sĩ Mỹ Tâm cứu trợ ở Quảng Nam ẢNH: FBNV

Hôm 16.10, ca sĩ Mỹ Tâm cũng đã đến xã Đại Lãnh, H.Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam trao 700 phần quà gồm tiền, mì tôm và bánh kẹo cho người gặp khó khăn vì bão lũ . Ngày 19.10, vợ chồng Lý Hải - Minh Hà đến thăm và tặng quà, trao tiền mặt giúp gia đình có vợ chồng bị lũ cuốn trôi để lại con nhỏ mới hơn 2 tuổi tại thôn Thanh Quýt 3 (xã Điện Thắng Trung, TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Lý Hải - Minh Hà cho biết Quỹ Trái tim đồng cảm của họ đã nhận được 5,1 tỉ đồng và họ sẽ tiếp tục đi Huế, Quảng Bình , Quảng Trị.

Trong khi đó, ngày 20.10, đoàn cứu trợ của vợ chồng Thúy Diễm - Lương Thế Thành đến Đông Hà (Quảng Trị) phát thuốc, lương thực và thực phẩm, tiền mặt cho hộ gia đình bị ngập sâu trong lũ; sau đó đến H.Lệ Thủy (Quảng Bình) để phát 1.000 áo phao cùng các vật phẩm khác. Ca sĩ Hòa Minzy cho biết đoàn của cô đi Quảng Bình tiếp tế áo phao, cháo tươi, bánh mì, nước suối... ở H.Quảng Trạch và TX.Ba Đồn từ 19.10, và đi tiếp đến Hà Tĩnh để hỗ trợ 2 địa điểm bà con đang sơ tán là Trường THPT Cẩm Bình (H.Cẩm Xuyên) và Đại học Hà Tĩnh. Ca sĩ Phi Nhung cũng kêu gọi được hơn 800 triệu đồng và cùng đoàn tình nguyện bay ra Huế ngày 20.10. Bên cạnh đó, á hậu Lệ Hằng và người mẫu Lê Thúy cũng mang theo hơn 600 triệu đồng do cả hai cùng nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường, hoa hậu Hà Kiều Anh kêu gọi quyên góp. Hoa hậu Kỳ Duyên và người mẫu Minh Triệu quyên góp được 650 triệu đồng, 650 áo phao và đang cứu trợ ở Quảng Bình, Quảng Trị.

Lê Thúy và Lệ Hằng Ảnh: FBNV

Nhiều nghệ sĩ không trực tiếp ra miền Trung nhưng tích cực kêu gọi quyên góp như MC Trấn Thành nhận hơn 8 tỉ đồng sau 3 ngày, trong đó có 300 triệu đồng từ tiền túi. Anh chia số tiền này cho 3 nhóm nghệ sĩ sẽ đại diện nhận đi cứu trợ, gồm: Đại Nghĩa (3 tỉ đồng), mẹ Hồ Ngọc Hà - bà Ngọc Hương (1 tỉ đồng), phần còn lại gửi vào tài khoản của Thủy Tiên. Danh hài Hoài Linh cũng quyên góp trên Facebook cá nhân của mình được hơn 6 tỉ đồng giúp miền Trung...

Nhiều nghệ sĩ dành tặng tình cảm với khúc ruột miền Trung qua những tác phẩm, chương trình nghệ thuật . Dựa theo lời thơ của nhà thơ Văn Đồng, nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy đã viết ca khúc Dậy về thôi! Đồng đội ơi..., được ca sĩ Tố Nga - một người con của quê hương Hà Tĩnh, thể hiện để tri ân, tưởng niệm những chiến sĩ đã ngã xuống ở Rào Trăng, Thừa Thiên-Huế.

Lan tỏa tinh thần “Việt Nam tử tế” khi hướng về miền Trung

Cùng với các hoạt động cá nhân của từng nghệ sĩ, rất nhiều ca sĩ, diễn viên, MC... đã sẵn sàng tham gia các chương trình ca nhạc do những cơ quan, đoàn thể tổ chức nhằm gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn vì bão lũ.

Đó là đêm nhạc Việt Nam tử tế diễn ra tối nay 25.10 tại Nhà hát VOH - Music One, do chương trình Làn Sóng Xanh phối hợp cùng Sát cánh cùng gia đình Việt tổ chức. Dù quyết định thực hiện chương trình thiện nguyện này khá gấp rút và lịch diễn rơi vào cuối tuần nhưng rất nhiều nghệ sĩ đã nhiệt tình tham gia mà không nhận cát sê, như: ca sĩ Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng, Hiền Thục, Đức Tuấn, Uyên Linh, Erik, Ái Phương, Ali Hoàng Dương, Quốc Thiên, Phương Vy, Phùng Khánh Linh, Hà Vân, Gia Khiêm, Bảo An, nhóm MTV, P336, MC Thanh Thảo và MV Quang Bảo...

Cũng trong ngày 25.10, đêm nhạc Vì miền Trung thương yêu do phòng trà Không Tên và các nghệ sĩ gắn bó tổ chức. Chương trình có sự tham gia của Lệ Quyên , Quang Lê, Nguyễn Hồng Nhung, Vy Oanh, Phạm Quỳnh Anh, Vân Hugo, nhóm hài Nam Thư... Tất cả tiền vé sẽ được góp vào Quỹ cứu trợ miền Trung của phòng trà Không Tên. Vào 29.10, đêm nhạc Lời ca dao của mẹ do Quang Dũng và những đồng nghiệp tổ chức sẽ diễn ra tại Nhà hát TP.HCM. Toàn bộ doanh thu từ đêm nhạc và sự đóng góp của các nhà hảo tâm, đồng nghiệp, khán giả... sẽ được chuyển tới đồng bào miền Trung.

Một chương trình ý nghĩa nữa với chủ đề Cùng em vượt lũ, do nhóm nghệ sĩ thiện nguyện tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 1.11 tại Nhà hát VOH - Music One, TP.HCM với sự tham gia của các nghệ sĩ: Cẩm Vân, Quang Linh, Phương Thanh, Vân Khánh, MC Đại Nghĩa, Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, Ngọc Quy, Cao Thái Sơn, Hồ Trung Dũng, Phan Mạnh Quỳnh, Ngọc Mai, Thảo Trang, Đinh Hương, Trung Quân Idol, Anh Tú, Lân Nhã, Nguyên Hà, Bùi Công Nam, K-ICM , APJ, RyO, pianist Tuấn Mạnh, đạo diễn Tâm Anh, MC Thanh Phương, Xuân Thảo & Đình Lộc, nhóm Sunrise, Dàn hợp xướng thiếu nhi... cùng nhiều người con Quảng Trị. Toàn bộ quỹ quyên góp, đấu giá, bán vé sẽ được dùng để tập trung vào các em nhỏ thời điểm trong và sau lũ.

Đặc biệt, hoạt động thu hút sự đóng góp của các danh thủ: Quang Hải , Thành Chung, Thành Lương, Văn Hậu, Hà Đức Chinh, Văn Đức, Hùng Dũng, Văn Toàn, Tiến Linh, Quế Ngọc Hải... và nghệ sĩ: Phan Mạnh Quỳnh, Jack, Hoài Lâm, Hứa Minh Đạt, Cris Phan... là trận cầu do Jack kêu gọi, sẽ diễn ra vào ngày 11.11 tại TP.HCM. Đây là trận bóng hướng về miền Trung, toàn bộ số tiền thu được từ tiền ủng hộ, bán vé sẽ dành để giúp đỡ bà con đồng bào đang gặp khó khăn vì lũ lụt.

Trước đó còn có các chương trình như Thương về miền Trung do nhà thiết kế Việt Hùng và hơn 100 nghệ sĩ cùng chung tay thực hiện tại Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM (22.10); đêm nhạc Thương lắm miền Trung kèm hoạt động tổ chức đấu giá tranh quyên góp từ thiện tại phòng trà Vinh Tuấn (Q.Bình Tân, TP.HCM) tối 22.10; đêm nhạc Thương về miền Trung với sự tham gia của các ca sĩ: Hoàng Bách, Quý Bình, Hoàng Trang, Hà Vân, Thanh Thức, Tùng Anh, MC Nguyên Khang, diễn viên Ngọc Lan, Huy Khánh..., diễn ra tại tòa nhà Thông tấn xã Việt Nam, TP.HCM (18.10)...

Vào ngày 1.11 tới đây, đêm nhạc Cho người trong giông bão quyên góp, ủng hộ cho đồng bào miền Trung sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn (Hà Nội), với sự tham gia của nhiều ca sĩ: Bằng Kiều, Tố Nga, Thanh Tâm, Phạm Phương Thảo, Nguyễn Ngọc Anh, Mỹ Dung, Thái Thùy Linh, Kỳ Phương Uyên, Đông Hùng... Ngọc An