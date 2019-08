Nhiều cô gái dân tộc thiểu số ghi danh 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam'

Thạch Thị Đa Ri là người dân tộc Khmer. Cô sở hữu chiều cao 1,65m, số đo ba vòng 83-65-96. Tham gia cuộc thi, cô gái sinh năm 1997 quan niệm: “Có thể là thí sinh có chiều cao hơi khiêm tốn, nhưng đến với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, ngoài mục đích học hỏi, trải nghiệm, mình còn muốn thử thách bản thân mình để chứng minh rằng You can do it - I can do it"

Ảnh: Fanpage Miss Universe Vietnam