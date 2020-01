Những cuộc giải cứu chấn động thế giới từ đời thực lên phim

Ra đời năm 2012, Argo (tựa Việt: Chiến dịch sinh tử ) là một trong những niềm tự hào của đạo diễn, diễn viên Ben Affleck. Kịch bản phim được chuyển thể từ bài báo mang tên The great escape (tạm dịch: Cuộc giải thoát phi thường) trên trang Wired năm 2007 và quyển sách Master of disguise: My secret life in the CIA (tạm dịch: Bậc thầy ngụy trang: Cuộc đời bí mật của tôi ở CIA) kể về hồi ức của một cựu điệp viên từng làm ở CIA.