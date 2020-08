Những nhà Duy Tân xứ Quảng: Tân thư và 'tiên giác'

Người Quảng Nam trong lịch sử vốn được coi như đi đầu trong các trào lưu duy tân, đổi mới. Các nhà nghiên cứu lịch sử đã khá thống nhất khi nói rằng nhờ tiếp xúc với các nền văn minh đa dạng ngoài Đại Việt mà người Đàng Trong đã thấy ra không phải chỉ có văn hóa phong kiến Khổng Nho là chi phối, là thượng đẳng, là duy nhất trong cuộc sống mà quanh ta còn có những nền văn hóa, văn minh khác. Như văn minh Champa, kể từ sau mối duyên tình Huyền Trân lại có nhiều thành tựu rực rỡ về hàng hải, giao thương, nông nghiệp, nghệ thuật điêu khắc… Rồi cửa ngõ cảng thị Hội An với các thuyền buôn, giáo sĩ phương Tây, Nhật Bản - đặc biệt là nguồn Tân thư phong phú đã giúp cho tầng lớp sĩ phu tiếp cận các tư tưởng dân chủ, các phương thức tổ chức xã hội, khoa học…

Trở lại với Tân thư, từ thế kỷ 19, phong trào Tân Văn học rồi Công Dương học ở Trung Quốc tìm cách truy tìm những ý tưởng mới trong các tác phẩm cổ điển để đổi mới đất nước về tổ chức xã hội, chính trị, văn hóa, kinh tế và cả nông nghiệp... đã thất bại. Sau đó, có sự xuất hiện của Khang Hữu Vi với Đại đồng thư (1897), tiếp theo là Lương Khải Siêu, Nghiêm Phục. Ảnh hưởng thành công canh tân ở Nhật giai đoạn Minh Trị đã thu hút đến 15.000 sinh viên Trung Quốc sang du học từ năm 1906. Sách Tân thư của Nghiêm Phục nhờ tiếp xúc với các học giả, nhà khoa học phương Tây như Darwin, Spencer, Huxley, Stuart Mill và đặc biệt là Tinh thần luật pháp của Montesquieu... đã có ảnh hưởng và được lưu truyền ở Việt Nam qua 2 cửa ngõ Hội An và Chợ Lớn. Các hiệu sách người Hoa ở 2 nơi này đã cung cấp sách báo cho các nhà nho học tiến bộ Việt Nam cho đến những năm 20 của thế kỷ 20.

Nhà “Hội An học” Nguyễn Bội Liên lúc sinh thời từng kể với chúng tôi, đến những năm trước Cách mạng Tháng Tám 1945, vài hiệu sách ở Hội An còn giữ được những bài viết về “Tam dân chủ nghĩa” của Tôn Trung Sơn. Cố nhà văn Đào Hùng, con trai của học giả Đào Duy Anh, trong một hội thảo khoa học tại Quảng Nam đã xác quyết: Các nhà Duy Tân Việt Nam, Quảng Nam tuy đọc Tân thư nhưng không bao giờ sao chép y nguyên. Họ chỉ thông qua Tân thư để biết tình hình chính trị, tư tưởng thế giới, phân tích những nguyên nhân thất bại cải cách ở Trung Quốc lục địa. Tân thư mở một cửa sổ nhìn ra ngoài với họ và tạo ra một cảm hứng trong cuộc đấu tranh mới. Và tại hội thảo khoa học về Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng hồi tháng 9.1992, GS Hồ Song gọi họ là những nhà “tiên giác”. Nhờ đó, công cuộc Duy Tân và Đông Du đã có ảnh hưởng to lớn ở Quảng Nam và lan ra khắp nước trong thế kỷ trước.