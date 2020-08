Những phim truyền hình đáng xem mùa hè 2020

Phim truyền hình Secret Forest 2 (Khu rừng bí mật 2)

Đây là tác phẩm truyền hình đến từ Hàn Quốc dự kiến lên sóng tháng 8.2020. Phim kể câu chuyện về công tố viên vô cảm Hwang Si Mok (Cho Seung Woo) và cảnh sát viên có trái tím ấm áp Han Yeo Jin (Bae Doona). Họ hợp tác với nhau để bắt một kẻ giết người hàng loạt cũng như vạch trần những bê bối tham nhũng trong văn phòng công tố.

Secret Forest 2 quy tụ hai cái tên đình đám Bae Doona và Cho Seung Woo Ảnh: Soompi

Mùa đầu tiên của Secret Forest ra mắt năm 2017 nhận được vô số lời khen ngợi vì kịch bản đột phá, mới lạ. Phim đạt rating trung bình là 4.56%, góp phần cứu Đài tvN khỏi tình trạng trì trệ sau thành công của Goblin và Reply 1988 năm 2016. Đây cũng là dự án đứng đầu bảng xếp hạng phim truyền hình hay nhất năm 2017 với 44 phiếu trong cuộc bình chọn có sự tham gia của 200 đại diện làm việc trong lĩnh vực giải trí Hàn Quốc. Ngoài ra, phim cũng lọt top 10 phim truyền hình quốc tế hay nhất năm 2017 do tờ The New York Times bình chọn.

Train (Chuyến tàu định mệnh)

Seo Do Won (Yoon Shi Yoon) là một thám tử đầy nhiệt huyết, sẵn sàng đảm nhận bất kỳ vụ án nào. Tuy nhiên, khi người phụ nữ anh yêu trở thành nạn nhân của một kẻ giết người hàng loạt, cuộc sống của Seo Do Won hoàn toàn đảo lộn. Nhờ khả năng di chuyển giữa hai thế giới song song, Seo Do Won quyết tâm truy tìm hung thủ giết người yêu mình với sự giúp đỡ của những người bạn trong cả hai vũ trụ: Han Seo Kyung - một công tố viên trung thực và Lee Jung Min - một thành viên của đơn vị điều tra khoa học.

"Vua bánh mì" Yoon Shi Yoon trở lại trong phim mới Ảnh: Soompi

Là series đầu tiên của hãng OCN khai thác đề tài đa vũ trụ, Train khiến khán giả tò mò ngay từ giây phút công bố dự án. Phim thiết lập hai phiên bản cuộc sống đan xen song song nhưng hoàn toàn khác biệt, xen kẽ những trường đoạn hành động căng thẳng, kịch tính, được kỳ vọng là dự án thành công sau tác phẩm có đề tài tương tự là W-Hai thế giới năm 2016. Tác phẩm ra mắt ngày 11.7.2020.

To All the Guys Who Loved Me (Tất cả đàn ông đều như nhau)

To All the Guys Who Loved Me có nội dung xoay quanh Seo Hyun Joo (Hwang Jung Eum), một phụ nữ từ bỏ tình yêu và hôn nhân sau nhiều lần bị tổn thương. Do ám ảnh về những thất bại trong tình cảm, cô đi đến kết luận rằng tất cả đàn ông đều giống nhau. Đúng lúc này, hai người đàn ông có tính cách đối lập đột nhiên bước vào cuộc đời Hyun Joo và tìm mọi cách để giành lấy trái tim cô.

"Nữ hoàng rom-com" Hwang Jung Eum vướng tình tay ba trong To All the Guys Who Loved Me Ảnh: Soompi

Bên cạnh “nữ hoàng rom-com” Hwang Jung Eum, danh tính hai nam diễn viên đảm nhận "tình địch" của nhau trong phim cũng khiến khán giả háo hức. Đó là Yoon Hyun Min trong vai CEO của công ty dược phẩm Sun Woo - Hwang Ji Woo và Seo Ji Hoon trong vai chàng nghệ sĩ sáng tác truyện tranh Park Do Kyeom. Tác phẩm đã ra mắt chính thức vào ngày 6.7.2020.

The Good Detective (Thanh tra mẫn cán)

The Good Detective là câu chuyện xoay quanh kế hoạch hợp tác của bộ ba Kang Do Chang, Oh Ji Hyoek và Jin Seo Kyung tại thành phố Incheon, Hàn Quốc. Phim tập trung khai thác công cuộc theo đuổi sự thật bất chấp thủ đoạn của các thanh tra cảnh sát nhằm lột tả sự khắc nghiệt của xã hội hiện đại.

The Good Detective quy tụ dàn diễn viên thực lực của màn ảnh Hàn Quốc Ảnh: Hellokpop

Đây là một tác phẩm tiềm năng của JTBC bởi quy tụ dàn diễn viên chính thực lực: "ông bố quốc dân" Son Hyun Joo, Jang Seung Jo, Lee Elijah và Oh Jung Se. Vốn nổi tiếng là nhà đài chuyên khai thác hiện thực xã hội, The Good Detective cho thấy tham vọng đa dạng đề tài của JBTC sau loạt thành công của Tầng Lớp Itaewon và Thế Giới Hôn Nhân. Phim lên sóng từ ngày 6.7.2020.

Nothing But Thirty (30 chưa phải là hết)

Nothing But Thirty kể về cuộc đời ba cô gái ở tuổi tam tuần, với hoàn cảnh, tính cách và trạng thái hôn nhân khác biệt, đại diện cho nhóm phụ nữ điển hình trong xã hội Trung Quốc hiện đại. Đó là Cố Giai (Đồng Dao), Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) và Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng). Sống ở thành phố Thượng Hải phồn hoa, họ phải đối mặt với vô số cạm bẫy, những biến cố sự nghiệp, hôn nhân….

Nothing But Thirty gây sốt với khán giả Trung Quốc lẫn Việt Nam Ảnh: Sina

Theo Sina, đa số khán giả cho rằng tác phẩm có cách khai thác vấn đề gần gũi với người xem, không tô hồng hiện thực. Người xem có thể nhận thấy bản thân trong câu chuyện của các nhân vật và có thêm năng lượng để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống. Bộ phim truyền hình này đã ra mắt ngày 17.7.2020.