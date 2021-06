NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc và những bộ phim ghi dấu ấn lớn trong sự nghiệp

Người đẹp Tây Đô, Dòng đời, Vó ngựa trời nam, Mỹ nhân Sài thành, Nhịp đập trái tim, Duyên trần thoát tục… là những bộ phim gắn liền với tên tuổi của NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc. Nhắc đến phim của đạo diễn Lê Cung Bắc, ba nữ diễn viên Việt Trinh, Võ Sông Hương và Hồng Ánh được xem là “nàng thơ” trong các tác phẩm của ông.

NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc sinh ra ở Quảng Trị, từ thập niên 1950, ông đã có mặt và gắn bó với mảnh đất Sài Gòn. Trước năm 1975, ông tham gia một số ban kịch truyền hình Sài Gòn như các ban kịch Vũ Đức Duy, Quê Hương, Sông Thao... và được đánh giá là một diễn viên tài năng. Ông từng được cử đi nghiên cứu ngành kịch nói tại Pháp và Canada năm 1974. Sau năm 1975, ông tham gia Đoàn kịch nói Bông Hồng. Từ năm 1982 đến 1992, NSƯT Lê Cung Bắc tham gia khoảng 200 bộ phim từ truyền hình cho đến điện ảnh

Đạo diễn Lê Cung Bắc và diễn viên trong phim Người đẹp Tây Đô sau 20 năm khởi chiếu: Hồng Ánh, Việt Trinh, Hoàng Sơn Ảnh: V.T

NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc nói ông nhớ nhất là vai diễn trong bộ phim Con thú tật nguyền (đạo diễn Hồ Quang Minh), hoặc nhân vật lão cùi trong Dấu ấn của quỷ của đạo diễn Việt Linh bởi đây là những vai diễn gai góc. Mỗi phim đều có sắc thái riêng và khi nhận vai ông đều yêu thích và sống hết mình vì nhân vật. Chia sẻ trong chương trình Ký ức Sài Gòn, ông nói: “Ngày đó, với nhiệt huyết tuổi trẻ và đam mê, chúng tôi rất hào hứng làm nghề, chỉ cần được làm nghệ thuật là hạnh phúc lắm. Thời gian này cũng chưa có công nghệ lăng-xê rầm rộ như bây giờ nên mọi người cứ âm thầm làm. Đất nước mới giải phóng, ai nấy đều khó khăn, thiếu thốn nhưng tình cảm thì không thiếu. Đôi khi tôi ngồi nhớ lại cảm thấy rất vui. Bước sang thập niên 90, mọi thứ dần phát triển, tôi được các đạo diễn từ Bắc đến Nam mời đóng phim nhiều, có lúc một ngày tôi tham gia 3 phim”.

Cuối năm 1992, ông được Hãng phim Giải Phóng trao cơ hội cho làm đạo diễn một số phim truyện video đầu tiên như Trên cả hận thù, Ta tắm ao ta, Giọt lệ chưa khô... Năm 1994, ông được Hãng phim Giải Phóng giao làm bộ phim nhựa đầu tiên Nhịp đập trái tim và với bộ phim này ông được Hội Điện ảnh Việt Nam trao giải thưởng "Đạo diễn phim nhựa đầu tay".

Năm 1995, ông được Đài Truyền hình TP.HCM (HTV) mời về làm bộ phim Người đẹp Tây Đô, phim truyền hình nhiều tập đầu tiên của Hãng phim TFS. Bộ phim đã gây tiếng vang lớn. Trong những năm sau đó, ông làm bộ phim Không thể rẽ trái được nhận huy chương vàng LHP truyền hình toàn quốc năm 1996. Cũng với bộ phim này, Võ Sông Hương nhận được giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất".

Võ Sông Hương đóng vai nữ chính phim dài tập Dòng đời của đạo diễn Lê Cung Bắc Ảnh: TFS

Sau thành công của hai bộ phim này, ông tiếp tục làm bộ phim truyền hình Dòng đời (52 tập) với vai nữ chính được giao cho Võ Sông Hương. Bộ phim này đã mang lại 3 giải thưởng Đạo diễn, Quay phim và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong cuộc bình chọn của khán giả do HTV tổ chức năm 2001. Cũng trong năm đó, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).

Sau những thành công đó, ông tiếp tục làm các bộ phim Cõi tình, Xóm cũ (Hãng phim TFS), Vì một ngày mai, Họ từng chung kẻ thù, Duyên phận (Hãng phim truyền hình Bình Dương, huy chương bạc LHP truyền hình toàn quốc 2006), Những chiếc lá thời gian (Hãng phim Sena, giải đặc biệt của Ban giám khảo trong LHP quốc gia), Bẫy tình (Hãng Viet Film)....

Năm 2005, ông thực hiện bộ phim nhựa Duyên trần thoát tục, một bộ phim được ghi vào Kỷ lục Phật giáo Việt Nam.

Có rất nhiều bộ phim làm nên tên tuổi đạo diễn Lê Cung Bắc, trong đó phải nhắc đến Vó ngựa trời Nam (2008, Hãng phim TFS, Huỳnh Đông đóng vai chính), tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của nhà trí thức, nhà quân sự và nhà thơ Huỳnh Văn Nghệ từ tuổi ấu thơ tới lúc tập kết ra Bắc, và cả khi bị truy đuổi sang Campuchia, Thái Lan rồi lập báo Hồn cố hương xuất bản bằng tiếng Việt, giúp đồng bào Việt kiều hiểu rõ được âm mưu của tổ chức “Việt Nam phục quốc đồng minh hội”, chống lại những âm mưu chia rẽ của thực dân Pháp. Huỳnh Văn Nghệ còn được biết đến với tư cách là tác giả những câu thơ nổi tiếng: “Từ thuở mang gươm đi mở nước/ Trời Nam (có bản chép là “nghìn năm”) thương nhớ đất Thăng Long”. Đây là bộ phim lịch sử được TFS đầu tư rất lớn, bối cảnh quay ở khắp 18 tỉnh, thành và kéo dài 17 tháng mới hoàn thành. Bộ phim này đã nhận được nhiều giải thưởng trong LHP truyền hình toàn quốc 2010. Bộ phim này được 3 huy chương vàng dành cho Phim xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Và trong giải Cánh Diều của Hội Điện ảnh Việt Nam, bộ phim này cũng giành được 3 giải: Cánh diều vàng Đạo diễn xuất sắc nhất phim truyền hình, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất và Cánh diều bạc cho bộ phim.

Huỳnh Đông đóng vai chính phim lịch sử Vó ngựa trời Nam do Lê Cung Bắc đạo diễn Ảnh: TFS

“Vó ngựa trời Nam quay rất cực, bản thân sốt nhiều lần, có ngày đang ghi hình, tôi ngất xỉu tại phim trường. Khi HTV phát sóng, bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả, sau đó được phát lại nhiều lần ở các đài khác. Điều đó làm cho ê-kíp cảm thấy vô cùng hạnh phúc”, đạo diễn Lê Cung Bắc chia sẻ.

Tiếp đó ông làm các bộ phim Những đóa hoa tình yêu (32 tập) cho hãng Midi, Nơi trái tim ở lại (24 tập, TFS), và mới đây nhất là bộ phim chính luận Ngược sóng (38 tập, hãng phim Cát Tiên Sa) đã được Hội đồng thẩm định Nghệ thuật của VTV đánh giá rất cao và khán giả rất thích thú.

Năm 2018, bộ phim Mỹ nhân Sài thành của đạo diễn Lê Cung Bắc đã phát sóng trên VTV1, dài 49 tập, do Đinh Thiên Phúc viết kịch bản, kể về ba người đẹp Thanh Trà, Bạch Trà, Hồng Trà do Ngân Khánh, Khánh My, Dương Mỹ Linh thủ vai. Cả ba tham gia cuộc thi Người đẹp xứ Nam Kỳ và đều đoạt giải ở thập niên 1950. Thông qua cuộc đời của họ, bộ phim chuyển tải câu chuyện lòng yêu nước. Dù ở hoàn cảnh nào, mỗi người đều hướng về Tổ quốc.

Ngân Khánh, Khánh My, Dương Mỹ Linh thủ vai chính phim Mỹ nhân Sài thành của đạo diễn Lê Cung Bắc Ảnh: ĐPCC

Đạo diễn Lê Cung Bắc lúc sinh thời từng nói: “Điện ảnh với tôi là niềm đam mê dữ dội”. Thế nên, trước khi qua đời, ông còn một bộ phim điện ảnh có tên Giã từ cô đơn với hai diễn viên chính Hồng Ánh, Bùi Bài Bình, đã quay xong và đang làm hậu kỳ, song chưa chiếu rạp được.

Sau này, NSƯT - đạo diễn Lê Cung Bắc cũng thường nhận vai trò chỉ đạo, cố vấn nghệ thuật cho các đạo diễn trẻ, sẵn sàng ngồi ở phim trường với các đạo diễn trẻ đến một, hai giờ sáng. Ông chia sẻ: “Tuổi tác chỉ là con số thôi, còn tâm hồn, năng lượng tinh thần của mình nếu vẫn trẻ trung thì vẫn là trẻ”.