Park Seo Joon quyên góp 1,9 tỉ đồng phòng chống dịch Covid-19

Park Seo Joon đang là cái tên được chú ý ở châu Á nhờ thành công của Itaewon Class. Thậm chí kiểu tóc húi cua có phần ngố của anh cũng gây sốt trên mạng xã hội . Sau Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh), Itaewon Class chính là bộ phim Hàn Quốc tiếp theo khiến nhiều ''mọt'' phim phát cuồng với nội dung lôi cuốn cùng dàn diễn viên hấp dẫn. Phim kể về hành trình khởi nghiệp của một lớp người trẻ tự lập cùng những cá tính riêng, vươn lên từ khó khăn tại khu phố Itaewon sầm uất bậc nhất Seoul. Ẩn giấu trong mỗi nhân vật là nỗi oán hận, khao khát trả thù những thế lực đã dùng tiền và quyền chà đạp lên những người thấp cổ bé họng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Park Seo Joon quyên góp số tiền lớn cho các hoạt động cộng đồng. Vào tháng 4.2019, 100 triệu won đã được nam diễn viên chuyển cho cho quỹ Hope Bridge để góp phần khắc phục thiệt hại trong một vụ cháy rừng ... Trong showbiz Hàn, Park Seo Joon là cái tên luôn được lòng đồng nghiệp lẫn công chúng vì tài năng diễn xuất cùng đạo đức của mình. Với thông điệp nhân văn, bộ phim Itaewon Class được hi vọng sẽ vượt kỷ lục của Crash Landing On You trong tương lai.