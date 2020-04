Ra mắt dòng sách tâm an, sống khỏe

Ngoài ra, Để thân tâm an lạc của PGS-TS Nguyễn Hữu Đức cho thấy triết lý sống: khi thân có an thì tâm mới lạc; ngược lại, khi tâm cứ mãi lo âu phiền muộn, không chóng thì chầy thân sẽ lâm vào bệnh hoạn. Trong khi đó, với Yoga cười - Cười để sống an vui và khỏe mạnh, tác giả Lesley Lyle lại lấy cảm hứng từ yoga cười, một phong trào ở Ấn Độ do bác sĩ Madan Kataria sáng lập, sử dụng những bài tập thể dục cười và hít thở đem lại những thay đổi kỳ diệu cho sức khỏe và sự an vui cho hàng ngàn người.