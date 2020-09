'Râu ông nọ cắm cằm bà kia' ở triển lãm tư liệu lịch sử

“Cụ Nguyễn Văn Hoan rất thân quen với đồng chí Ngô Gia Tự”, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Đức Thìn kể: “Khi xem ảnh về Ngô Gia Tự trong một cuốn sách (xuất bản năm 1980), cụ Hoan đã gạch chéo và nói: Đây là Dương Hạc Đính, tên phản Đảng. Sau đó, cụ Nguyễn Văn Hoan đã viết bài trên báo để công bố trong toàn quốc được biết sự nhầm lẫn này”.

Trao đổi với PV, ông Ngô Gia Đài (75 tuổi), hậu duệ nhà cách mạng Ngô Gia Tự, cũng khẳng định ảnh chân dung do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước trưng bày là Dương Hạc Đính.

Phải khẳng định rằng, đến nay, tại các bảo tàng ở Việt Nam, chưa có một tấm ảnh nào về lễ thoái vị ngày 30.8.1945 của vua Bảo Đại ở Huế được trưng bày chính xác. Ngày 30.8.2020, kỷ niệm 75 năm sự kiện này, Báo Thanh Niên mới công bố chính thức bức ảnh vua Bảo Đại trao ấn, kiếm cho Trưởng đoàn Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Trần Huy Liệu ở Ngọ Môn (Huế). Bức ảnh này được sưu tầm từ lưu trữ của Cộng hòa Pháp.

Còn một tấm ảnh khác chú thích “Dinh thự của Tỉnh trưởng tỉnh Tây Ninh Lê Văn Thạch, nơi bàn giao chính quyền về tay nhân dân trong Tổng khởi nghĩa, tháng 8.1945”. Tuy nhiên, trên nóc tòa nhà có dòng chữ Lê Trung Đình. Nhà nghiên cứu Lê Hồng Khánh (Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam) khẳng định tỉnh Lê Trung Đình là tên gọi của tỉnh Quảng Ngãi, dùng từ sau Cách mạng tháng 8 .1945 đến trước Tổng tuyển cử bầu Quốc hội 6.1.1946. “Ảnh này được in đi in lại bao nhiêu lần, trưng bày trong biết bao nhiêu cuộc triển lãm”, ông Khánh nói. Để chứng minh, ông Lê Hồng Khánh đã chụp lại hình ảnh này với chú thích “Lễ ra mắt Ủy ban Nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh Lê Trung Đình” trong sách Địa chí Quảng Ngãi (Nhà xuất bản Từ điển Bách khoa, 2008). Phần nội dung này do chính ông viết.