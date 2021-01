Sao thế giới qua đời năm 2020: Vĩnh biệt những tên tuổi tài năng

Nhà soạn nhạc trứ danh người Ý Ennio Morricone qua đời ngày 6.7.2020 tại Rome (Ý), thọ 91 tuổi. Hơn 5 thập niên hoạt động trong ngành công nghiệp phim ảnh, ông để lại cho đời trên 400 bản nhạc phim, là người làm nên "hồn cốt" cho những tác phẩm thuộc hàng kinh điển như For a Few Dollars More, The Good, the Bad and the Ugly, A Fistful of Dollars... Mãi đến năm 86 tuổi, ông mới nhận giải Oscar lần đầu tiên trong sự nghiệp nhờ phim The Hateful Eight của nhà làm phim Quentin Tarantino

Ảnh: Time/Ferdinando Scianna—Magnum Photos