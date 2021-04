Giành sự sống với hà bá

Căn nhà nhỏ nằm bên mép sông Lam hun hút gió. Anh Hoàng Văn Mạnh (41 tuổi) và em vợ là Đậu Văn Toàn (31 tuổi) nhìn ra cầu Bến Thủy (bắc qua sông Lam, nối Nghệ An và Hà Tĩnh) thở dài bảo “từ Tết Nguyên đán đến nay đã có 4 người nhảy cầu. Bọn em cứu được 2 người”.

Đêm tối như mực, nước sông lạnh buốt. Hai chiếc đèn pin khua khắp mặt sông để tìm kiếm. Chừng 30 phút sau, khi cuộc tìm kiếm tưởng như đã vô vọng thì bất ngờ ánh đèn pin của anh Toàn phát hiện một “vật thể lạ” đang lập lờ trên mặt nước. Mũi thuyền lập tức quay về phía đó. Cô gái nhảy cầu vẫn còn sống, đã được đưa lên thuyền trong tình trạng kiệt sức vì lạnh. Bằng kinh nghiệm, anh Toàn dốc nước, sơ cứu, khoác áo ấm lên người cô gái. Anh Mạnh tăng tốc cho thuyền chạy về nhà mình để ủ ấm cho cô gái.

“Cô này ở TP.Vinh, đã ngoài 30 tuổi nhưng chưa muốn lấy chồng, bị bố mẹ ép, quở mắng nên nghĩ quẩn, ra nhảy cầu. Trời thì lạnh buốt mà cô ấy lại không biết bơi, nhưng may phúc, nhảy xuống rồi lại trồi lên, nằm ngửa trên mặt nước nên không chết”, anh Mạnh kể. Đêm đó, cô gái xin ngủ lại ở nhà vợ chồng anh Mạnh. Sáng hôm sau, khi trấn tĩnh lại, cô mới chào gia đình anh để về nhà.

Cách hôm tôi đến chừng vài tuần trước, anh Mạnh và anh Toàn cũng vừa cứu sống một người đàn ông 37 tuổi ở H.Nghi Xuân (Hà Tĩnh) dưới cầu Bến Thủy. Anh Toàn kể tầm 9 giờ sáng, sau khi anh vừa đi thả lưới về thì công an phường gọi điện cho chị Phúc thông báo có người đàn ông nhảy cầu. Anh Mạnh và anh Toàn nhận được tin lập tức lên thuyền. Sau khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, hai anh phát hiện người này đang chới với dưới nước, cách chân cầu khoảng 400 m về phía hạ lưu. Khi đưa lên thuyền, người này đã tím tái vì lạnh và sắp kiệt sức. Được sơ cứu, sưởi ấm, uống nước gừng, người đàn ông hồi tỉnh rồi trở về nhà.

Anh Mạnh và anh Toàn dẫn tôi ra sông Lam. Gió mùa tràn về, thổi thông thốc, lạnh buốt. Chỗ này cách cửa biển không xa nên nước sông theo lịch thủy triều lúc lên, lúc xuống. Từ mép bờ bên này qua mép bờ sông Lam bên kia hơn 600 m. Sông sâu có nơi cả chục mét. Những người chọn lối thoát tiêu cực ở cây cầu này gần như ít có cơ hội quay trở về, nếu không được cứu kịp thời. “Có những người may phúc, nhảy xuống nhưng không chìm mà nổi lên, nên chúng tôi mới cứu được, chứ sông rộng và sâu thế này, rất khó”, anh Toàn nói.

Anh Mạnh gốc gác ở Quảng Bình . Mấy chục năm trước, cha mẹ anh ra Nghệ An bám sông, lấy thuyền làm nhà đánh cá mưu sinh rồi sinh ra anh trên thuyền. Bố mẹ chị Phúc quê ở xã Hưng Châu (H.Hưng Nguyên, Nghệ An), cũng sinh ra và lớn lên trên con thuyền neo bên bờ sông Lam. Năm 2002, bố chị Phúc đổ bệnh rồi mất trên thuyền ở tuổi 48. Anh Toàn là con út, lên bờ theo học đến lớp 7 rồi nghỉ, quay xuống sông Lam nối nghiệp chài lưới của cha mẹ. Năm 2008, cả nhà kéo lên bờ, dựng cái chòi bên mé sông Lam (thuộc khối 15, P.Bến Thủy, TP.Vinh, Nghệ An) trú ngụ. Mùa lũ đến, nước dâng, chòi tan hoang. 2 năm sau, không trụ nổi với cái chòi tạm bợ, mấy con người khốn khổ này mua cát, xi măng xây cái nhà nhỏ bên bãi đất hoang cạnh đó. 5 năm sau, mẹ của chị Phúc mất. 5 người con lần lượt lập gia đình, 3 người thoát ly khỏi sông nước, còn chị Phúc và người em trai vẫn ở lại bám sông. 31 tuổi, anh Toàn vẫn chưa cưới vợ.