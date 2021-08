Hai vợ chồng cùng mê làm thiện nguyện

Với phương châm hoạt động: “Làm việc nghĩa chớ tính điều hơn thiệt”, hội từ thiện do hai vợ chồng anh Đức sáng lập ngày càng có sức lan tỏa mạnh trong cộng đồng, tập hợp ngày càng nhiều những nhà tài trợ, các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước để cùng chung tay góp sức, chia sẻ những khó khăn, đau thương, mất mát của những con người bất hạnh, kém may mắn trong cuộc sống và cấp học bổng cho học sinh nghèo nhằm khuyến khích các em vượt qua khó khăn để vươn lên. Đã có nhiều chương trình ý nghĩa, nhiều hoạt động thiện nguyện mang giá trị nhân văn vô cùng sâu sắc mà Hội từ thiện "Lá lành đùm lá rách" thực hiện trong nhiều năm qua.

Có thể kể đến chương trình “Chiếc áo tình thương cho học sinh vùng sâu A Lưới”- thu gom một số vật dụng như áo quần cũ, giày dép, sách vở, bút chì, bút mực cho đến gạo, mì tôm… để giúp đỡ những trẻ em nghèo, các học sinh của các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở ở các xã Hồng Vân, A Roàng của huyện A Lưới (tỉnh Thừa Thiên - Huế); chương trình “Tặng quà tết Nguyên đán ” đem lại nụ cười, niềm hạnh phúc cho học sinh nghèo ở một số địa phương của tỉnh Thừa Thiên - Huế; cấp phát hàng trăm suất quà như gạo, mì tôm cho những người có hoàn cảnh bất hạnh, gia đình neo đơn, người già không nơi nương tựa được hưởng một cái tết cổ truyền của dân tộc ấm cúng, an vui ở khu tái định cư Kim Long, thôn An Ninh Thượng - phường Hương Long và khu vực cầu Đông Ba, cầu Gia Hội (TP.Huế), các hộ nghèo ở huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền và huyện Phú Vang (Thừa Thiên - Huế).