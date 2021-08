Những người đem cả gia tài 'đổ xuống biển'

Năm 2009, anh Chiến Lê về Đà Nẵng làm việc, được cộng tác với một số chuyên gia hàng đầu về rạn san hô và phục hồi môi trường sống ở biển. Kiến thức sâu rộng và sự tận tụy của họ đã thúc đẩy anh lựa chọn dấn thân bảo tồn biển.

Năm 2017, anh cùng các bạn yêu biển lập một nhóm dọn rác ở bãi biển, tập huấn bơi lội. Đến tháng 6.2018, anh tình cờ nghe tin báo một chú cá heo bị thương mắc cạn gần bãi biển Mỹ Khê. Để sơ cứu, cả nhóm đưa chú cá heo xuống nước và suốt 12 giờ, 8 người thay phiên giữ đầu cá heo trên mặt nước để chú có thể thở được trong khi chờ đội cứu hộ chuyên nghiệp đến và chuyển tới cơ sở chăm sóc. Chú cá heo được đặt tên SASA. Sau 4 - 5 ngày, tình trạng được cải thiện nhưng do vết thương trầm trọng, vài ngày sau, SASA không qua khỏi. “Người cứu hộ cũng giống như bác sĩ, lập tức sẽ có sự kết nối với sinh vật mình cứu, với SASA đó là một kết nối xúc động”, anh Chiến Lê nhớ lại.

SASA đến với nhóm như một “cú hích mạnh” khiến anh Chiến Lê cùng cả nhóm ngồi lại với nhau vì không ai bảo ai, tất cả đều muốn làm một điều gì đó xa hơn, bền vững hơn cho những sinh vật biển không may như SASA.

Rùa biển Wonder ngày được thả về biển ở Sơn Trà

Khu vực bãi biển Mân Thái nép mình bên chân núi Sơn Trà là nơi trung tâm chọn làm bể dưỡng thương dã chiến để chăm sóc rùa. Đầu tháng 5.2021, trung tâm nhận được cuộc gọi từ Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm về một trường hợp bé rùa xanh bị cá mập tấn công, thật hy hữu khi bé thoát khỏi hàm răng cá mập, dù hai chi sau và phần mai bị tổn thương rất nặng. Nhóm đặt tên cho bé là Wonder.

Ảnh chụp X-quang cho thấy vết thương trên cơ thể không quá lo ngại nhưng trong bụng Wonder lại có nhiều rác thải nhựa, từ giấy gói kẹo, ni lông cho tới cước, lưới. Các loại rác này nếu không lấy ra kịp thời sẽ dễ dàng tước đi sự sống của nó.

Sau 2 ngày được chăm sóc, Wonder đã chịu ăn rau. Khi sức khỏe của bé rùa tiến triển tốt, nhóm tiến hành bước tái tập tính trước khi thả về môi trường tự nhiên. Bé rùa xanh đã trải qua một chặng đường vô cùng gian nan để sinh tồn đã khẳng định vẻ đẹp của thiên nhiên: tàn khốc nhưng kỳ diệu. Theo anh Chiến Lê, cái tên Wonder lấy cảm hứng từ nhân vật siêu anh hùng Wonder Woman và sự kiên cường cùng bản năng sinh tồn mạnh mẽ của bé truyền cảm hứng rất lớn với nhóm.