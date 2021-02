Sự kiện văn hóa nổi bật: 'Táo quân' trở lại, người khen hay, kẻ chê nhạt

Thay đổi kiểu báo cáo của Táo

So với những chương trình Táo quân trước, năm nay, các “Táo” không còn báo cáo Ngọc Hoàng theo kiểu “cũ”. Do dịch bệnh, nên các “Táo” lên chầu phải ở khu cách ly trước khi vào gặp Ngọc Hoàng. Chính bởi vậy, các “Táo” Xã hội, Kinh tế, Giáo dục , Y Tế cùng Nam Tào, Bắc Đẩu và những “tinh tú” trẻ phần nhiều “tự biên tự diễn” với nhau, cho thấy những vấn đề nổi cộm của xã hội trong suốt một năm qua, trong đó nổi bật là nỗ lực của toàn xã hội vượt qua đại dịch Covid-19, khắc phục thiên tai và vẫn đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng.

Những vấn đề của ngành y tế, trong đó liên quan đến việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 chiếm khá nhiều thời lượng, trong đó, khán giả có thể hiểu về bệnh nhân số 17 , tin đồn thất thiệt trên mạng...

Bên cạnh đó, nhiều vấn đề còn tồn tại trong xã hội như nạn tham nhũng; tính xu nịnh, cơ hội của một bộ phận cán bộ; vụ đội giá thiết bị y tế, những bất cập trong các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hoá xã hội cũng được phán ảnh. Khán giả cũng có thể nhận ra bóng dáng của đại án Nhật Cường, hay những vấn đề xung quanh việc dạy học trực tuyến , cải sách sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1…

Công tác nhân sự trở thành vấn đề “nóng” khiến cho Nam Tào, Bắc Đẩu, cùng các “Táo” hoang mang. Đây cũng là vấn đề được nhắc đến nhiều, thậm chí có nguyên cả màn tranh ghế để nhắc đến vấn đề này. Tuy nhiên, so với bản ghi hình, bản phát sóng được "tiết chế" hơn.

Nhiều câu nói trong Táo quân được cộng đồng mạng thích thú nhắc đi nhắc lại như “Cánh diều đứt dây”, “Ghế thì ít đít thì nhiều”, “Chúng ta của hiện tại không phải là uống trà xanh”…

Nhiều khán giả thích thú với bản rap “mục tiêu kép, tăng trưởng dương”, được chế từ bài rap Big city boy của Binz . Trong đó, có nhiều câu rap khiến khán giả ồ lên phấn khích: “Năm Covid ai được như anh, trên cả thế giới nói vậy cho nhanh/Bao ông lớn muốn được như anh/Đâu đâu cũng gọi tên anh/Táo kinh Tế/Táo Kinh tế boy…” Nhiều khán giả bình luận: “Chất quá!”, “Hay”, Đỉnh”… Tuy nhiên, đó có vẻ là ca khúc "chế" tạo ấn tượng mạnh hơn cả so với những ca khúc "chế "khác được đưa vào trong chương trình năm nay.

Táo quân năm nay tiếp tục quy tụ dàn diễn viên quen thuộc đã gắn bó suốt nhiều năm qua như NSƯT Quốc Khánh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Quang Thắng, NSND Công Lý, NSND Tự Long, NSƯT Xuân Bắc, nghệ sĩ Vân Dung. Các gương mặt trẻ Duy Nam, Trung “ruồi”, Mạnh Dũng, Việt Bắc cũng góp mặt với thời lượng dài hơn trong chương trình, sự xuất hiện của nghệ sĩ hài phía Nam Lâm Vỹ Dạ cũng là một nhân tố mang lại sự mới mẻ của chương trình.

Ngay khi chương trình đang được phát sóng cũng như vừa kết thúc, khán giả đã có những bình luận trái chiều. Người khen: “Chương trình như đúng chờ đợi”, “Năm nay Táo quân ngắn gọn mà hay”, “Đúng là Tết không thể thiếu Táo quân”…

Trong khi đó, mặc dù, ê kíp sản xuất đã cố gắng đưa vào nhiều yếu tố mới, nhưng không ít khán giả vẫn thẳng thừng chê: “Chương trình có thay đổi nhưng vẫn nhạt, xem mà buồn ngủ”, “Táo quân năm nay cứ chán chán thế nào ý mọi người nhỉ”, “Nhiều vấn đề đáng phải thể hiện sâu sắc hơn mà cứ hời hợt, nhạt nhẽo”…

Cảnh trong phim Lật mặt: 48h ẢNH: ĐPCC

Không chiếu phim tết, rạp phim tại TP.HCM đóng cửa từ 12 giờ trưa 9.2

Chỉ đạo mới nhất của Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong là tất cả quán karaoke, bar, vũ trường, rạp phim... phải dừng hoạt động từ 12 giờ trưa 9.2 (28 tết). Như vậy, các phim tết đành phải hoãn chiếu.

Trước tình hình và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, từ 12 giờ trưa nay 9.2 (28 tết) cho đến khi có thông báo mới, TP.HCM quyết định dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao , vui chơi giải trí, thẩm mỹ viện , karaoke, vũ trường, quán bar, pub, beer club, massage, xông hơi, các điểm kinh doanh trò chơi điện tử; các trung tâm tiệc cưới; phòng trà, sân khấu - kịch, rạp chiếu phim, các cơ sở kinh doanh thể thao, yoga, phòng tập gym, bida. Ngoài ra, TP.HCM cũng dừng các nghi lễ tôn giáo và các hoạt động từ 20 người trở lên. Đối với các hoạt động tại Đường hoa, Đường sách tết sẽ không tổ chức lễ khai mạc và chỉ mở cửa từ 8 giờ đến 17 giờ.

Tết Nguyên đán 2021 vốn được kỳ vọng là thời điểm bùng nổ cho điện ảnh Việt khi có 4 bộ phim được đầu tư lớn đều chọn ra rạp vào ngày mùng 1 tết. Khi dịch Covid-19 vừa bùng phát lại, Gái già lắm chiêu V là cái tên đầu tiên nhanh chóng rút lui khỏi đường đua phim tết năm nay. Và đến hiện tại thì các phim còn lại là Bố già, Lật mặt: 48h và Trạng Tí phiêu lưu ký cũng đành lỡ hẹn với khán giả dịp tết này.

Dù các tỉnh, thành khác vẫn cho mở cửa rạp phim nhưng khi TP.HCM đóng cửa nhiều rạp thì các nhà sản xuất cũng sẽ hủy lịch chiếu trên toàn quốc, bởi TP.HCM là thị trường lớn nhất của các phim chiếu tết. Các nhà phát hành của cả 3 bộ phim Việt này đều không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải dời lịch chiếu, bởi doanh thu của các phim tập trung 70% tại khu vực này. Nếu lựa chọn giữ nguyên lịch ra mắt vào ngày mùng 1 tết ở các tỉnh thành khác, nhiều khả năng các phim sẽ có doanh thu rất thấp, khó có thể hòa vốn.

Vì thế, việc đóng cửa rạp phim tại TP.HCM lúc này khiến giới làm phim buộc phải đột ngột dời lịch chiếu loạt phim tết thêm lần nữa. Tuy nhiên, các nhà sản xuất, đạo diễn vẫn chấp nhận tình hình chung lúc này. Đạo diễn Lý Hải của Lật mặt: 48h cho biết tình hình hiện nay khiến anh "rất sốc và bàng hoàng", bởi sau 2 lần hoãn chiếu là 30.4 năm ngoái và dịp tết này, phim đã mất hơn 10 tỉ đồng chi phí truyền thông. Anh nói: "Tôi chỉ biết động viên mọi người giữ sức khỏe , hy vọng tình hình dịch sớm được kiểm soát". Trấn Thành của Bố già và Ngô Thanh Vân của Trạng Tí phiêu lưu ký cho biết hiện naydù buồn "nhưng tin theo sự sắp xếp của cơ quan chức năng, sẽ sớm thông tin lịch chiếu mới cho khán giả biết sau".

Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink (trái) và huấn luyện viên ‘Rap Việt’ Wowy cùng xuất hiện trong video chúc tết ẢNH :CHỤP TỪ FACEBOOK ĐSQ MỸ

Đại sứ Mỹ chúc tết bằng rap Việt

Trong video được trang fanpage của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đăng tải tối 8.2, Đại sứ Mỹ Daniel Kritenbrink đã cùng rapper Wowy gửi những lời chúc tết đến mọi người theo phong cách rap thú vị.

Trong video được đăng tải trên trang fanpage U.S. Embassy in Hanoi, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam - ông Daniel Kritenbrink xuất hiện cùng rapper Wowy - một trong những huấn luyện viên của cuộc thi Rap Việt đình đám thời gian qua, cùng gửi những lời chúc tết theo phong cách rap đến mọi người nhân dịp tết Tân Sửu 2021. Sau vài giờ đăng tải, video của Đại sứ quán Mỹ nhận về hơn 1.400 lượt thích và nhiều bình luận.

Trang này viết kèm phụ đề tiếng Anh bên dưới: "Bằng tất cả tình cảm quý mến dành cho Việt Nam, cộng thêm sự trợ giúp nhiệt tình từ huấn luyện viên “mát tay” Wowy thì những lời chúc mừng năm mới cực kỳ chân thành của ngài Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đã khiến Binz Da Poet phải thốt lên : Ờ mây ding! Gút chóp”.

Trong video chúc tết dài gần 3 phút, ông Daniel Kritenbrink cùng rapper Wowy đi qua nhiều địa điểm nổi tiếng ở thủ đô Hà Nội và TP.HCM để hát vang những câu rap chúc tết mọi người. Ông hát: "Xin chào, tôi là Dan. Tôi đến từ Nebraska. Tôi không phải là người trai thành thị. Ba năm trước, tôi chuyển đến Hà Nội. Mở lịch ra nào, tết đang tới rồi. Cần Thơ và Đà Nẵng , đều đã sẵn sàng. Xuân xuân ơi xuân đã về...".

Đoạn video tuy không quá dài nhưng đã làm nổi bật lên nhiều khía cạnh tinh thần của người Việt nhân dịp tết đến, xuân về: dọn dẹp nhà cửa để đón chào năm mới bình an, gặp gỡ người thân, bạn bè, sắm sửa hoa trái để trang hoàng nhà cửa...

Bên cạnh đó, đoạn video chúc tết của Đại sứ Mỹ cũng nhấn mạnh mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Mỹ và Việt Nam: "Chúng ta là đối tác tin cậy, cùng phát triển. Chúc mừng năm mới... Tết đến rồi".

Ca/nhạc sĩ Quốc Anh qua đời ở tuổi 72 ẢNH: FBNV

Ca/nhạc sĩ Quốc Anh nổi tiếng với ‘Ngày xuân vui cưới’ qua đời

Ca/nhạc sĩ Quốc Anh vừa qua đời tại bệnh viện Fountain Valley, bang California vào trưa 10.2 (giờ Mỹ) sau thời gian chống chọi với Covid-19 , theo thông tin từ Jimmy Nhựt Hà - người thân thiết với gia đình ông.

Ca/nhạc sĩ Quốc Anh nổi tiếng ở hải ngoại từ thập niên 1980. Ông sở hữu giọng hát rất nhẹ nhàng tình cảm và cũng là nhạc sĩ sáng tác Ngày xuân vui cưới - ca khúc phổ biến mà hầu như ai cũng từng được nghe tại các đám cưới từ thôn quê đến thành thị.

Gần đây, khi ca/nhạc sĩ Quốc Anh phải nhập viện điều trị sau khi nhiễm Covid -19 và mắc nhiều bệnh lý nền. Ông nhiễm Covid-19 hồi tháng 1.2021. Khi bệnh trở nặng, phải nhập viện, ông nói đã dần bình phục và gửi lời cảm ơn mọi người. Nhưng sau đó, tình hình sức khỏe ông chuyển biến xấu, phải chuyển sang phòng ICU (hồi sức tích cực).

Ca/nhạc sĩ Quốc Anh sinh năm 1949 có cha là người Pháp, mẹ người Việt. Năm 1977, ông sang Pháp định cư. Những năm 1980, ông bắt đầu gây tiếng vang ở các trung tâm ca nhạc hải ngoại tại Mỹ với loạt nhạc phẩm Tình có như không (Trần Thiện Thanh), Hoa cài mái tóc (Văn Giảng)... Năm 1994-1995, Quốc Anh cùng Hương Lan, Đức Huy, Elvis Phương... là lớp ca sĩ hải ngoại đầu tiên về Việt Nam biểu diễn, quay video, phát hành album. Ca khúc Ngày xuân vui cưới do ông sáng tác và trình bày trở thành bài hit về ngày cưới suốt 30 năm qua.

Ghe xuồng chở theo mùa xuân cập bến Bình Đông ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Hơn 500 nhà vườn tề tựu về chợ hoa xuân 'Trên bến dưới thuyền 2021'

Tối 6.2 (nhằm 25 tháng Chạp Âm lịch), Sở VH - TT TP.HCM cùng UBND Q.8 long trọng tổ chức lễ khai mạc chợ hoa xuân Trên bên dưới thuyền 2021 tại bến Bình Đông.

Chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền năm nay diễn ra trong khuôn khổ chào mừng tết Tân Sửu 2021 tại đoạn đường bến Bình Đông và tuyến đường Tạ Quang Bửu (Q.8). Năm nay, có hơn 500 nhà vườn đến từ miền Tây Nam bộ cùng nhau tề tựu về bến Bình Đông để cùng làm nên không khí sôi động của sự kiện văn hóa đặc sắc này của thành phố.

Chương trình chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền năm 2021 diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 27.1 đến ngày 11.2 (tức ngày 15 đến 30 tháng Chạp). Chợ hoa xuân tại bến Bình Đông là sự kiện văn hóa tiêu biểu của người dân Q.8 nói riêng và người dân TP. HCM nói chung khi hằng năm, mọi người cùng đổ về để xúng xính xiêm y thưởng hoa, dạo phố, chiêm ngưỡng những cây mai, đóa lan, những công trình hoa tiêu biểu của nhiều hộ dân... Được biết, chợ hoa xuân Trên bến dưới thuyền đã được HĐND TP. HCM chọn trở thành sự kiện văn hóa - nghệ thuật , lễ hội tiêu biểu hằng năm của thành phố.

Tại buổi lễ, theo ghi nhận, để đảm bảo cho công tác an ninh và phòng chống dịch, ban tổ chức cắt cử nhân lực chặt chẽ để giám sát và hướng dẫn người dân thưởng ngoạn an toàn. Thế nhưng có một điều khá tiếc là năm nay, không khí vẫn chưa thật huyên náo, người dân đi chơi bến Bình Đông tính đến gần 21 giờ vẫn còn khá thưa. Ban tổ chức bên cạnh đó dựng lên các tiểu cảnh để người dân chụp hình, thăm thú.

Nhiều chủ vườn dọc bến Bình Đông "buồn thiu" khi đèn tại gian hàng sáng trưng nhưng không có nhiều khách lai vãng. Thậm chí có đoạn ban tổ chức câu dây diện, ổ điện sẵn nhưng lại... vắng hẳn gian hàng. Cây kiểng được trưng ra chủ yếu tối hôm 6.2 nhiều nhất là mai.

Lễ cưới của Hoàng tử Harry và Meghan Markle vào tháng 5.2018 ẢNH: REUTERS

Meghan Markle thắng kiện báo lá cải Anh

Meghan Markle, Nữ công tước xứ Sussex (Anh), thông báo thắng kiện một tờ báo lá cải của Anh khi báo này in trích đoạn bức thư cô viết cho cha mình.

Meghan Markle (39 tuổi), vợ của Hoàng tử Harry - cháu trai Nữ hoàng Anh Elizabeth II, đã kiện nhà xuất bản Associated Newspaper sau khi tờ báo lá cải The Mail on Sunday của nhà xuất bản này in các phần của bức thư viết tay cô gửi cho cha - ông Thomas Markle vào tháng 8.2018, xâm phạm quyền riêng tư.

Tháng trước, các luật sư của cô đã yêu cầu Thẩm phán Tòa án tối cao (Anh) Mark Warby ra phán quyết có lợi cho cô mà không cần xét xử. Thẩm phán Mark Warby phán quyết rằng các bài báo là một sự vi phạm rõ ràng quyền riêng tư của Meghan Markle. Đại diện The Mail on Sunday cho biết đang xem xét kháng cáo.

“Sau hai năm dài theo đuổi vụ kiện tụng, tôi biết ơn tòa án đã yêu cầu tờ báo giải trình về các hành vi bất hợp pháp của họ. Đối với những tờ báo lá cải này, đó là một trò chơi. Nhưng với tôi và rất nhiều người khác, là cuộc sống thực, những mối quan hệ thực và những nỗi buồn rất thực. Thiệt hại mà họ đã gây ra và tiếp tục gây ra sẽ ngày càng sâu sắc, nặng nề hơn”, Meghan nói trong một tuyên bố.

Meghan Markle đã viết bức thư dài 5 trang cho cha sau khi mối quan hệ của họ đổ vỡ trước đám cưới hào nhoáng của cô với Hoàng tử Harry vào tháng 5.2018. Trong hai ngày điều trần vào tháng trước, các luật sư của cô nói rằng việc in bức thư “cá nhân và nhạy cảm” là một cuộc tấn công toàn diện vào “cuộc sống riêng tư và gia đình của cô ấy” và rõ ràng là xâm phạm quyền riêng tư.

Đại diện báo The Mail on Sunday lập luận rằng Nữ công tước dự định công khai nội dung bức thư và đây là một phần của chiến lược truyền thông, đồng thời chỉ ra rằng cô đã thừa nhận điều này trong các giấy tờ gửi tòa án khi thảo luận về vụ việc với thư ký truyền thông của mình.

The Mail on Sunday đã đăng các trích đoạn trong bức thứ vào tháng 2.2019. Thẩm phán Mark Warby phán quyết: “Nhìn chung, các tiết lộ trên báo rõ ràng là quá mức và do đó bất hợp pháp. Không có triển vọng rằng một bản án khác sẽ được đưa ra sau phiên tòa”. Ông cũng phán quyết các trích đoạn của bức thư được in báo là vi phạm bản quyền của Meghan Markle, nhưng nói rằng cần phải có một phiên tòa khác để quyết định thiệt hại về vấn đề bản quyền.

“Chúng tôi rất ngạc nhiên trước bản án tóm tắt ngày hôm nay và thất vọng vì bị từ chối cơ hội được xét xử, xem xét tất cả bằng chứng tại một phiên tòa đầy đủ. Chúng tôi đang cân nhắc cẩn thận nội dung bản án và sẽ quyết định trong thời gian thích hợp có nên kháng cáo hay không”, báo The Mail on Sunday viết trong một bài báo. Phiên điều trần vụ án diễn ra vào ngày 2.3 tới.

Chuyên gia truyền thông nổi tiếng của Anh, Mark Stephens cho biết phán quyết không có xét xử là điều bất ngờ. Ông nói với tờ Daily Telegraph: “Đây là một ngày tồi tệ đối với tự do báo chí và một ngày tốt lành đối với Nữ công tước”.

Mối quan hệ của vợ chồng Hoàng tử Harry với báo chí lá cải của Anh đã sụp đổ nghiệm trọng sau khi họ kết hôn. Tác động giới truyền thông là một trong những yếu tố chính khiến Hoàng tử Harry và vợ - Meghan Markle quyết định từ bỏ nhiệm vụ hoàng gia vào tháng 3 năm ngoái và chuyển đến Mỹ sinh sống cùng con trai Archie.